21 июня послы Европейского союза согласовали 11 пакет санкций против России. О твиттере сообщило Шведское председательство в Совете ЕС .
Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России
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11 пакет санкций
«Сегодня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России», — говорится в сообщении.
#COREPER II | Сегодня, ЕС Ambassadors подключен к 11-й package of sanctions Russia. В пакетах включаются меры, связанные с изменениями circumvention and individual listings.— Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023
Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.
Санкции ЕС против России
С самого начала вторжения России в Украину Европейский союз ввел уже 10 пакетов ограничений. Под санкции оказались российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, которые помогают Кремлю вести захватническую войну против Украины.
Источник: Минфин
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