Послы ЕС согласовали 11-й пакет санкций против России

11 пакет санкций

«Сегодня послы ЕС согласовали 11 пакет санкций против России», — говорится в сообщении.

#COREPER II | Сегодня, ЕС Ambassadors подключен к 11-й package of sanctions Russia. В пакетах включаются меры, связанные с изменениями circumvention and individual listings. — Swedish Presidency of the Council of the EU (@sweden2023eu) June 21, 2023

Отмечается, что пакет включает меры, направленные на противодействие обходу санкций и отдельным листингам.

Санкции ЕС против России

С самого начала вторжения России в Украину Европейский союз ввел уже 10 пакетов ограничений. Под санкции оказались российские чиновники, олигархи, юридические лица и компании, которые помогают Кремлю вести захватническую войну против Украины.