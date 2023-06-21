По состоянию на 6 июня количество беженцев из Украины по всему миру составило 6,28 млн. Больше всего украинских беженцев находится в Германии — более миллиона. Об этом свидетельствуют данные Офиса ООН по правам человека (UNCHR).
Германия опередила Польшу по количеству украинских беженцев — ООН
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из-за войны в Европу выехало 5,93 млн украинцев:
- Из них более 1 млн — в Германию,
- 992,7 тыс. — в Польшу,
- 341,7 тыс. — в Чехию.
По оценкам ООН, еще в семи странах Европы было больше, чем по 100 тыс. украинцев, ищущих защиты от войны:
- Великобритания — 203 тыс.,
- Испания — 182,6 тыс.,
- Италия — 181,5 тыс.,
- Болгария — 160,6 тыс.,
- Румыния — 134,6 тыс.,
- Молдова — 109,6 тыс.,
- Словакия — 102,1 тыс.
Также больше, чем по 100 тыс. украинских беженцев, находятся в Канаде и США.
В то же время, как свидетельствует статистика, в России на начало июня было 1,3 млн беженцев из Украины.
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Источник: Минфин
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