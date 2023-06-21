Германия опередила Польшу по количеству украинских беженцев — ООН

По состоянию на 6 июня количество беженцев из Украины по всему миру составило 6,28 млн. Больше всего украинских беженцев находится в Германии — более миллиона. Об этом свидетельствуют данные Офиса ООН по правам человека (UNCHR).

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из-за войны в Европу выехало 5,93 млн украинцев:

Из них более 1 млн — в Германию,

992,7 тыс. — в Польшу,

341,7 тыс. — в Чехию.

По оценкам ООН, еще в семи странах Европы было больше, чем по 100 тыс. украинцев, ищущих защиты от войны:

Великобритания — 203 тыс.,

Испания — 182,6 тыс.,

Италия — 181,5 тыс.,

Болгария — 160,6 тыс.,

Румыния — 134,6 тыс.,

Молдова — 109,6 тыс.,

Словакия — 102,1 тыс.

Также больше, чем по 100 тыс. украинских беженцев, находятся в Канаде и США.

В то же время, как свидетельствует статистика, в России на начало июня было 1,3 млн беженцев из Украины.