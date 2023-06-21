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21 июня 2023, 16:10 Читати українською

В США насчитали 270 тысяч беженцев из Украины

По данным Департамента внутренней безопасности, с февраля 2022 г. Соединенные Штаты приняли более 270 тысяч украинских беженцев. Об этом пишет «Бизнес.Цензор».

По данным Департамента внутренней безопасности, с февраля 2022 г.
Фото:ukranews.com

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Где больше всего беженцев

Больше американцев, которые заполнили заявки на спонсирование украинских граждан в США, проживают в штатах Нью-Йорк, Иллинойс и Калифорния.

Большинство украинцев, прибывших в США, убегая от войны, не имеют официального статуса беженца, им предоставляют так называемые «гуманитарные пароли», позволяющие временно проживать в США с правом на труд и обучение.

Госсекретарь Энтони Блинкен поблагодарил принимающих общин за щедрость, а партнеров США — за поддержку и глобальную реакцию на нужды тех, кому необходима помощь.

Читайте: Соцпомощь, квартиры и бизнес за границей: о чем спросят наши налоговики беженцев

«В течение нашей истории беженцы внесли значительный положительный политический, социальный и экономический вклад в Соединенных Штатах и в общинах во всем мире. Признавая этот вклад, США возобновляют и модернизируют свою программу расселения беженцев. В этом году мы с гордостью объявили о Welcome Corps, программу, которая позволяет американцам спонсировать беженцев, прибывающих через Программу приема беженцев США», — заявил Блинкен.

По данным ООН, война в Украине привела к наиболее растущему кризису беженцев со времен Второй мировой войны. После полномасштабного вторжения за менее года из Украины выехало 5,7 миллиона человек.

По данным офиса Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, всего в мире сейчас насчитывается более 35 миллионов беженцев.

Более половины из них прибыли только из трех стран: Сирии (6,5 миллиона), Украины и Афганистана (по 5,7 миллиона).

Источник: Минфин
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