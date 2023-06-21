Стоимость биткоина приблизилась к $29 000

В среду, 21 июня, котировки первой криптовалюты на некоторое время превысили уровень в $29 000. При этом совокупная капитализация рынка цифровых активов приблизилась к $1,2 трлн.

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Цена биткоина

На момент написания новости, по данным CoinMarketCap, цена биткоина откатилась до $28 888. За сутки первая криптовалюта подорожала на 7,89%, а за неделю — на 11,38%.

Другие криптовалюты

Также рост показали и другие криптовалюты. Больше других за сутки подорожали Cardano (+7,93%) и Solana (+6,02%). Стоит отметить, что недельный рост Solana составил 10,89%.