Британия предоставляет Украине новый пакет финансовой помощи более чем на $3 миллиарда

Великобритания объявила о предоставлении Украине нового пакета финансовой поддержки более чем на $3 млрд. Об этом заявил премьер-министр Великобритании Риши Сунак во время открытия Конференции по восстановлению Украины в Лондоне, сообщает Интерфакс-Украина.

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«Я горжусь тем, что сегодня мы объявляем о многолетнем обязательстве поддерживать экономику Украины. В течение трех лет мы предоставим гарантии кредитов на сумму $3 млрд. Мы также запускаем новый технологический мост между Великобританией и Украиной для привлечения инвестиций и талантов, а также поддержки „зеленой“ энергетики и многое другое», — подчеркнул британский премьер.

Сунак добавил, что МВФ также вкладывает в Украину $15 млрд в течение следующих четырех лет в рамках обязательства G7 и ее партнеров в размере $115 млрд.

Ранее пресс-служба британского правительства анонсировала, что 21 июня Великобритания предоставит Украине большой пакет финансовой поддержки, который будет включать $3 млрд в виды кредитных гарантий от Всемирного банка и 240 млн фунтов двусторонней помощи.

Куда пойдут деньги

Финансирование будет направлено на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая расходы на работу школ и больниц.

«Это первый двусторонний пакет многолетней налогово-бюджетной помощи, представленный страной G7, подчеркивающей непреклонную приверженность Великобритании стране, как сейчас, так и в будущем», — подчеркнули в британском правительстве.

Отмечается, что в целом невоенная помощь Великобритании уже составляет более 4,7 млрд. фунтов стерлингов (почти $6 млрд.), включая 4,1 млрд. фунтов стерлингов в виде фискальной поддержки и 640 млн. фунтов стерлингов в виде двусторонней помощи.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак также объявил о выделении до $318 млн нового капитала для Британского института финансирования развития (British International Investment).

Финансирование Британского института финансирования развития увеличит помощь Великобритании для Украины, включая разминирование, наборы для оказания помощи при стихийных бедствиях, программы реформ и энергетические проекты.

Более половины финансирования будет использовано для гуманитарной поддержки через таких партнеров, как ООН и Красный Крест.