NVIDIA может стать самой дорогой компанией в мире, а золото упало до минимумов: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

21 июня 2023, 11:12 Читати українською

NVIDIA может стать самой дорогой компанией в мире, а золото упало до минимумов: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков.

Главные новости зарубежных рынков.

Американские акции снизились во вторник

S&P 500 потерял примерно 0,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,7%.

Фондовые индексы США завершили вчерашний день в красной зоне на фоне падения акций энергетических компаний.

Во вторник отраслевой индекс — S&P 500 Energy — снизился примерно на 2%, поскольку нефть продолжает дешеветь из-за ожиданий медленного восстановления экономики Китая.

Инвесторы также готовились к двухдневному выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла перед комитетом Палаты представителей США, которое должно начаться уже сегодня. Участники рынка ждут сигналов относительно того, возобновит ли регулятор свою кампанию по повышению процентных ставок в следующем месяце или нет.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня примерно на 1%, японский Nikkei вырос на 0,7%, сингапурский STI подорожал на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,7%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,5% и 2% соответственно.

На настроения в Азии оказывает давление отсутствие пакета стимулирующих экономических мер со стороны правительства Китая.

Цены на золото упали до трехмесячного минимума

Спотовая цена золота снизилась до $1935,1 за унцию, самой низкой расчетной стоимости с 16 марта 2023 года.

Цены на золото находятся под давлением на фоне укрепления американского доллара, а также после данных о росте объемов строительства новых домов в США, что может сподвигнуть ФРС вновь повысить процентные ставки в июле.

На этом фоне аналитики из Commerzbank понизили оценку цены золота на второе полугодие 2023 года на $50, до $2000 за унцию, ожидая очередного повышения ставок американским регулятором в июле и отсутствия решения по их снижению до второго квартала следующего года.

Между тем акции золотодобытчиков, показали большие потери во вторник. Среди лидеров падения: Iamgold (-8,2%), Harmony Gold (-5,5%), Equinox Gold (-5,4%), Franco Nevada (-5%), Kinross Gold (-4,9%) и Barrick Gold (-3,9%).

Через несколько лет NVIDIA может стать самой дорогой компанией в мире

К такому мнению пришли аналитики из Evercore ISI, отмечая, что генеративный ИИ продолжает распространяться во всем мире.

Аналитики из американского банка ожидают, что NVIDIA остается доминирующей силой и главным бенефициаром в нынешней эволюции вычислительной отрасли.

Между тем акции NVIDIA в этом году выросли примерно на 194%, а за последний месяц капитализация компании увеличилась на 37% и превысила $1 трлн. На этом фоне Evercore ISI повысил целевую цену для акций NVIDIA с $500 до $550.

Другие эксперты также недавно высказали оптимистичные взгляды относительно будущего NVIDIA. Так, например, аналитик из Jefferies Марк Липацис отметил, что NVIDIA является лидером по вычислительным ресурсам для технологий ИИ. А Стейси Расгон из Bernstein назвал NVIDIA лучшим вариантом для инвестирования в развивающуюся индустрию ИИ.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
zig4free
zig4free
21 июня 2023, 11:46
#
Какие такие минимумы у золота?
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 12 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами