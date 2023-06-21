NVIDIA может стать самой дорогой компанией в мире, а золото упало до минимумов: что нужно знать утром

Американские акции снизились во вторник

S&P 500 потерял примерно 0,5%, высокотехнологичный Nasdaq — 0,2%, а индекс Dow Jones снизился на 0,7%.

Фондовые индексы США завершили вчерашний день в красной зоне на фоне падения акций энергетических компаний.

Во вторник отраслевой индекс — S&P 500 Energy — снизился примерно на 2%, поскольку нефть продолжает дешеветь из-за ожиданий медленного восстановления экономики Китая.

Инвесторы также готовились к двухдневному выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла перед комитетом Палаты представителей США, которое должно начаться уже сегодня. Участники рынка ждут сигналов относительно того, возобновит ли регулятор свою кампанию по повышению процентных ставок в следующем месяце или нет.

Рынки Азиатско-Тихоокеанского региона торгуются разнонаправленно

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index снизился сегодня примерно на 1%, японский Nikkei вырос на 0,7%, сингапурский STI подорожал на 0,2%, южнокорейский Kospi снизился на 0,7%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng упали на 0,5% и 2% соответственно.

На настроения в Азии оказывает давление отсутствие пакета стимулирующих экономических мер со стороны правительства Китая.

Цены на золото упали до трехмесячного минимума

Спотовая цена золота снизилась до $1935,1 за унцию, самой низкой расчетной стоимости с 16 марта 2023 года.

Цены на золото находятся под давлением на фоне укрепления американского доллара, а также после данных о росте объемов строительства новых домов в США, что может сподвигнуть ФРС вновь повысить процентные ставки в июле.

На этом фоне аналитики из Commerzbank понизили оценку цены золота на второе полугодие 2023 года на $50, до $2000 за унцию, ожидая очередного повышения ставок американским регулятором в июле и отсутствия решения по их снижению до второго квартала следующего года.

Между тем акции золотодобытчиков, показали большие потери во вторник. Среди лидеров падения: Iamgold (-8,2%), Harmony Gold (-5,5%), Equinox Gold (-5,4%), Franco Nevada (-5%), Kinross Gold (-4,9%) и Barrick Gold (-3,9%).

Через несколько лет NVIDIA может стать самой дорогой компанией в мире

К такому мнению пришли аналитики из Evercore ISI, отмечая, что генеративный ИИ продолжает распространяться во всем мире.

Аналитики из американского банка ожидают, что NVIDIA остается доминирующей силой и главным бенефициаром в нынешней эволюции вычислительной отрасли.

Между тем акции NVIDIA в этом году выросли примерно на 194%, а за последний месяц капитализация компании увеличилась на 37% и превысила $1 трлн. На этом фоне Evercore ISI повысил целевую цену для акций NVIDIA с $500 до $550.

Другие эксперты также недавно высказали оптимистичные взгляды относительно будущего NVIDIA. Так, например, аналитик из Jefferies Марк Липацис отметил, что NVIDIA является лидером по вычислительным ресурсам для технологий ИИ. А Стейси Расгон из Bernstein назвал NVIDIA лучшим вариантом для инвестирования в развивающуюся индустрию ИИ.