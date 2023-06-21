В Киеве без света осталось 100 тысяч потребителей. Где проблемы с электроэнергией

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По данным ДТЭК отключения применяются в части следующих районов:

О времени возобновления электроснабжения обещают сообщить дополнительно.

В Бучанском районе также проходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

Ремонтные бригады уже работают над восстановлением энергопитания.

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