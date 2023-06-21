В результате аварийной ситуации на сетях НЭК Укрэнерго в Киеве без света осталось 100 тысяч потребителей. Также без электроэнергии остались некоторые потребители Киевской области. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.
В Киеве без света осталось 100 тысяч потребителей. Где проблемы с электроэнергией
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Где проблемы со светом в Киеве
По данным ДТЭК отключения применяются в части следующих районов:
- Шевченковский,
- Святошинский,
- Соломенский,
- Голосеевский,
- Подольский.
О времени возобновления электроснабжения обещают сообщить дополнительно.
Отключение в Киевской области
В Бучанском районе также проходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.
Ремонтные бригады уже работают над восстановлением энергопитания.
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Источник: Минфин
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