Запуск новой криптобиржи, Deutsche Bank подал заявку на хранение криптовалют: что нового на крипторынке

Финансовые компании Fidelity, Citadel Securities и Charles Schwab запустили криптобиржу EDX Markets

Один из крупнейших маркет-мейкеров в мире Citadel Securities совместно с Fidelity Investments и Charles Schwab запустили собственную децентрализованную биржу криптовалют EDX Markets.

По данным The Wall Street Journal, финансовые гиганты с Уолл-стрит ведут переговоры с брокерами и состоятельными инвесторами для их вовлечения в торги на площадке. В комментарии СМИ пресс-служба Citadel Securities подтвердила, что маркет-мейкер тоже будет торговать на EDX.

Также партнерами EDX выступают венчурные компаниии Paradigm, Sequoia Capital и Virtu Financial, однако неясно, будут ли они торговать на криптобирже.

В EDX планируют до конца 2023 года запустить услугу клиринга, а также заключить сотрудничество с банками и депозитариями криптовалют. Детали коллабораций не раскрываются.

Генеральный директор EDX Джамиль Назарали считает, что крах биржи FTX подстегнул спрос на криптобиржи без «встроенного конфликта интересов». При этом сам Назарали до EDX работал в Citadel Securities.

На старте EDX будет предлагать торговлю четырьмя криптовалютами: биткоином (BTC), Ethereum (ETH), litecoin (LTC) и bitcoin cash (BCH). Выбор обусловливается тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) не идентифицировала эти активы как ценную бумагу.

Криптобиржа OKX закрывает доступ к части своих продуктов для россиян

19 июня криптовалютная биржа OKX внесла изменения в обслуживание граждан России, ограничив им доступ к ряду продуктов.

Верифицированные пользователи из РФ не смогут воспользоваться предложениями продукта Earn с годовой доходностью более 99%, а также структурными продуктами Shark Fin и «Двойные инвестиции».

Свое решение представители платформы объяснили «требованиями российских регуляторов».

«В случае, если вам стали недоступны эти предложения, ваши предыдущие подписки будут автоматически прекращены в дату погашения. Вы также можете досрочно завершить их, если продукт предусматривает досрочное погашение», — добавили они.

Все другие продукты и сервисы доступны в обычном режиме.

Binance добавит поддержку платежей через сеть Lightning Network биткоина

Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance объявила, что в ближайшее время добавит возможность депозитов и выводов средств через Lightning Network биткоина. Это позволит пользователям биржи совершать быстрые и дешевые транзакции с использованием решения второго уровня, направленного на масштабирование биткоина.

Bitcoin Lightning Network — это децентрализованная система платежных каналов, которые работают поверх блокчейна биткоина. Она позволяет передавать микроплатежи между участниками сети без необходимости записывать каждую транзакцию в блокчейн. Это увеличивает пропускную способность сети и снижает комиссии.

Binance не указала точную дату запуска функции депозитов и выводов через Lightning Network, но заявила, что работает над этим в приоритетном порядке. Криптобиржа также обещала предоставить своим пользователям обучающие материалы и инструкции по использованию Lightning Network.

Deutsche Bank подал заявку на хранение криптовалют

Deutsche Bank подал в регулирующие органы Германии заявку на лицензию, разрешающую заниматься хранением цифровых активов, таких как криптовалюты, сообщил Bloomberg.

«Мы развиваем наши цифровые активы и кастодиальный бизнес», — рассказал руководитель подразделения кредитора по работе с корпоративными клиентами Дэвид Линн.

Он уточнил, что Deutsche Bank только что подал заявку в Федеральное управление финансового надзора Германии (Bafin) на получение лицензии на цифровые активы.

Линн отметил, что этот шаг призван увеличить комиссионные доходы от корпоративных клиентов Deutsche Bank. И отражает усилия инвестиционного подразделения банка — DWS — по увеличению доходов от предложений, связанных с цифровыми активами.

Стоит отметить, что подразделение Deutsche Bank по работе с корпоративными клиентами впервые рассказало о планах ввести хранение цифровых активов в конце 2020 года, не уточняя сроки.