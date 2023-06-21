НБУ разрешил резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов

С 21 июня 2023 г. НБУ даст возможность резидентам осуществлять переводы за границу для обслуживания и возврата новых внешних кредитов, средства по которым будут поступать из-за границы после 20 июня 2023 года на счета заемщиков в украинских банках. Об этом говорится в сообщении регулятора.

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Что разрешено резидентам

Резиденты смогут осуществлять соответствующие операции при одновременном соблюдении ряда условий:

перевод средств за границу с целью выплаты процентов (с учетом комиссий, сборов и других платежей по обслуживанию внешних кредитов или ссуд) осуществляется с соблюдением максимальной процентной ставки в размере 12% годовых;

перевод средств на выполнение обязательств по кредиту или ссуде, получаемых на срок не более трех лет, осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или ссуд);

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если сроки получения кредита или займа длиннее трех лет, то перевод средств для возврата такого кредита или займа в течение первых трех лет также осуществляется заемщиком только за счет собственных средств в иностранной валюте (в том числе привлеченных от нерезидентов в форме кредитов или ссуд). В то же время заемщик может покупать иностранную валюту для выплаты процентов, комиссий, сборов и штрафов, а начиная с четвертого года — и для возврата кредита или ссуды;

перевод средств для досрочного возврата средств по кредитам и ссудам не разрешается.

Что это даст

Установленные Национальным банком условия позволят нивелировать риски непроизводительного оттока капитала.

В результате воздействие от такого смягчения на международные резервы и на валютный рынок будет ограничено, а бизнес будет иметь возможность осуществлять новые привлечения средств из внешних источников. Кроме того, это будет способствовать расширению возможностей международных партнеров направить финансирование на восстановление украинской экономики.

Постановление вступает в силу 21 июня 2023 года.