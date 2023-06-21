Как изменится стоимость жилья на первичном рынке. Прогноз эксперта

Во II полугодии 2023 года, в зависимости от хода военных действий и экономической ситуации в стране, стоимость жилья на первичном рынке вырастет в среднем на 3−5% в гривневом эквиваленте, а значит, существенные ценовые «скачки» маловероятны. Об этом заявил соучредитель и управляющий партнер компании INSPI Development Владимир Семенцов.

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Изменится ли стоимость жилья на первичном рынке

По словам Семенцова, в настоящее время для роста стоимости жилья нет ни экономических, ни конъюнктурных предпосылок (прежде всего речь идет об уровне спроса).

Он напомнил, что по уточнению прогноза, уровень инфляции по итогам года может составить от 15,3% до 15,6%. А за первые 5 месяцев инфляция не превысила 4%. В то же время, как указал Семенцов, МВФ прогнозирует, что ВВП страны в 2023 году максимально вырастет до 3%, то есть шаткий оптимизм по поводу дальнейшей экономической ситуации в стране.

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«Понимаем, что инфляция для первичного рынка прежде всего отражается на стоимости строительных материалов и строительно-монтажных работ: но сейчас цены производителей выставлены, так сказать, „с запасом“ в 10−15% (на случай вероятного скачка инфляции, что превысит прогнозы НБУ) по меньшей мере на 5−10%). Совершенно верно, что производители подготовились к возможным негативным сценариям. Однако в случае более-менее стабильной экономики и постепенном ее росте, цены на стройматериалы будут оставаться на постоянном уровне», — считает эксперт.

Второй причиной, которая может двигать цены вверх, эксперт назвал соотношение спроса и предложения.

По его данным, в зависимости от локации, состояния готовности, класса и качества объекта уровень спроса в среднем по меньшей мере в 3 раза меньше предложения.

Только в отдельных объектах, возведение которых близится к завершению (со степенью готовности от 80% и выше и с ориентировочным сроком ввода в эксплуатацию в течение 6−8 месяцев), спрос на 40−50% меньше предложения.

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«Иными словами, фактор спроса не влияет на ценовую конъюнктуру рынка. Понимаем, что законы бизнеса да еще и в условиях войны работают: рост цен при минимальном спросе не только не побуждает покупателей „торопиться“ с покупкой жилья, а наоборот — вызвать только раздражение и попытки найти другой объект по адекватным ценам», — подчеркнул специалист.

Спрос во II полугодии

Что касается уровня спроса во II полугодии, то, по его прогнозу, при самом оптимистическом сценарии спрос будет расти точечно и лишь на почти готовые объекты в отдельных локациях, наиболее защищенных от вражеских ракетных атак.

Следовательно, наибольшее внимание потенциальных покупателей (свыше 75% спроса) будет приковано к 1,2-комнатным квартирам площадью от 40 м² до 70 м² в объектах на финальных стадиях строительства, расположенных в относительно безопасных городах, таких как Киев, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород, отчасти это касается Одессы и Днепра.

Что прогнозирует эксперт

Что касается перспектив развития первичного рынка в ближайшие 1,5−2 года, то специалист отметил, что в условиях войны можно лишь определить основные направления, по которым будет развиваться рынок.

На его взгляд, по завершении войны рынок надеется на мощные финансовые инвестиции не только на восстановление страны, но и на развитие всех возможных сегментов строительства: в частности жилого, коммерческого, промышленного.

Кроме того, он прогнозирует, что в условиях завершения градостроительной реформы, которая выведет рынок на «прозрачный» уровень, могут существенно измениться бизнес-процессы в девелопменте, прежде всего, в вопросе финансирования строительства жилья.

Эксперт считает, что новым трендом может стать инвестирование в строительство собственных средств девелоперов (до 60% от себестоимости проекта), что позволит изменить парадигму отношений между застройщиками и клиентами: до ⅔ продаж будут происходить уже после завершения строительства ЖК.

Еще одним важным изменением может стать развитие альтернативных форм для инвестирования, так называемые фонды инвестирования в недвижимость (ФИН), что предполагает выпуск девелоперами свободно конвертируемых ценных бумаг-сертификатов.

И наконец на первичном рынке жилья могут качественно сместиться акценты в качестве, безопасности, экологичности, энергосберегаемости и функциональности новых ЖК.