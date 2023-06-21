За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 540 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 222 000 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
540 российских оккупантов, 35 БПЛА и 9 танков. Потери врага за 20 июня
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Потери врага
- личного состава — около 222000 (+540) человек ликвидировано,
- танков — 4006 (+9) ед,
- боевых бронированных машин — 7771 (+21) ед,
- артиллерийских систем — 3920 (+32) ед,
- РСЗО — 615 (+1) ед,
- средства ПВО — 375 (+3) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 306 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3428 (+35),
- крылатые ракеты — 1214 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6667 (+22) ед,
- специальная техника — 539 (+8).
Источник: Минфин
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