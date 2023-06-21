В рейтинге самых дорогих городов для жизни миллиардеров сменился лидер

Сингапур впервые возглавил рейтинг самых дорогих городов мира для жизни богатых людей, составленный швейцарским банком Julius Baer. Город-государство опередил Шанхай и Гонконг , которые заняли второе и третье места соответственно.

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Рейтинг дорогих городов

При составлении рейтинга эксперты Julius Baer изучили стоимость жизни в 25 городах мира для людей с доходом в $1 млн и выше и с соответствующими запросами.

Города были ранжированы по сумме цен корзины из 12 товаров и восьми услуг. В нее вошли, в том числе элитная недвижимость, электромобиль Porsche Taycan, ужин в ресторане с тремя звездами Michelin, бутылка вина Château Lafite Rothschild урожая 2018 года, а также женские сумки и туфли, мужские костюмы и часы, оплата юристов, обучение детей на степень MBA и лазерная коррекция зрения.

Сингапур привлек после пандемии состоятельных людей (число семейных офисов на территории города-государства выросло за год вдвое и достигло 1500), что отразилось в ценах. «Высокий уровень жизни и растущий спрос на местную инфраструктуру означают, что жизнь здесь недешевая, — отмечается в исследовании.

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Жилая недвижимость пользуется чрезвычайно высоким спросом, а облагаемые налогом автомобили и необходимое медицинское страхование на 133% и 109% дороже, чем в среднем по миру, соответственно".

Лондон в рейтинге опустился со второго на четвертое место. Аналитики Julius Baer отметили, что Brexit и «последующие беспорядки» продолжают наносить ущерб репутации Великобритании, город сталкивается с растущей конкуренцией со стороны развивающихся финансовых центров, таких как Дубай и Сингапур, но цены, в том числе на автомобили и медицинскую страховку, ниже, чем у многих городов, попавших в рейтинг.

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Нью-Йорк поднялся в рейтинге с 11-й на пятую строчку благодаря росту цен из-за укрепления доллара и наплыву гостей после пандемии.

В топ-10 попали также Монако, Дубай, Тайбэй, Сан-Паулу и Майами. Дубай дебютировал в топ-10 самых дорогих городов мира, заняв седьмое место.

По мнению аналитиков Julius Baer, он стал «звездным игроком» рейтинга благодаря переселению в него большого количества богатых людей, что подстегнуло спрос и рост цен на недвижимость.