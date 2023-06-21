Доминирование BTC $26,700.97 на крипторинку достигло 50%. Подъем связывается с давлением SEC на альткоины и заявкой на спотовый ETF от BlackRock. В последний раз так высоко индекс поднимался два года назад. Об этом пишет Noworries.
Биткоин занял половину рынка криптовалют впервые за 2 года
►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
Что означает доминирование биткоина
Доминирование ВТС означает, что половину всей капитализации крипторынка занимает один цифровой актив. Согласно CoinGecko, с $1.1 триллиона на биткоин приходится $519 миллиардов капитализации.
Примечательно, что доминирование биткоина на рынке выросло более чем на 10.5% с 27 ноября 2022 года. Этот рост в значительной степени вызван несколькими факторами:
- кризис FTX и выбор криптоинвесторов ВТС как надежного способа сохранения средств;
- усиление регуляторного контроля США — давление SEC на Solana, Cardano и другие альткоины;
- заявка BlackRock на создание биржевого фонда биткоин-ETF (exchange-traded fund).
Сбалансированный портфель криптовалют: как сформировать и управлять?
Хотя доминирование биткоина значительно выросло за последние 8 месяцев, доминирование ETH $1,716.45 стабильно держится на отметке 20% в течение года. В настоящее время ВТС и ЭТН контролируют 70% всего криптопространства.
Прогнозы экспертов
По прогнозам соучредителя MicroStrategy Майкла Сейлора, в ближайшие годы доминирование биткоина достигнет 80%. Сейлор считает шаги SEC положительными для криптовалют. «С удалением лишних активов крупные инвесторы охотно будут вкладывать средства в биткоин», — подчеркнул аналитик.
Похожего мнения придерживается и глава Galaxy Digital Майк Новограц. Он убежден, что ВТС может помочь людям сохранять свои богатства в период инфляции, которая, по словам миллиардера, продолжит расти.
Выступая на саммите, организованном агентством Bloomberg, Новограц заявил, что в обозримом будущем BTC достигнет $500 000.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .
Комментарии - 1