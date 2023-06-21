Биткоин занял половину рынка криптовалют впервые за 2 года

Доминирование BTC $26,700.97 на крипторинку достигло 50%. Подъем связывается с давлением SEC на альткоины и заявкой на спотовый ETF от BlackRock. В последний раз так высоко индекс поднимался два года назад. Об этом пишет Noworries.

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Что означает доминирование биткоина

Доминирование ВТС означает, что половину всей капитализации крипторынка занимает один цифровой актив. Согласно CoinGecko, с $1.1 триллиона на биткоин приходится $519 миллиардов капитализации.

Примечательно, что доминирование биткоина на рынке выросло более чем на 10.5% с 27 ноября 2022 года. Этот рост в значительной степени вызван несколькими факторами:

кризис FTX и выбор криптоинвесторов ВТС как надежного способа сохранения средств;

усиление регуляторного контроля США — давление SEC на Solana, Cardano и другие альткоины;

заявка BlackRock на создание биржевого фонда биткоин-ETF (exchange-traded fund).

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Хотя доминирование биткоина значительно выросло за последние 8 месяцев, доминирование ETH $1,716.45 стабильно держится на отметке 20% в течение года. В настоящее время ВТС и ЭТН контролируют 70% всего криптопространства.

Прогнозы экспертов

По прогнозам соучредителя MicroStrategy Майкла Сейлора, в ближайшие годы доминирование биткоина достигнет 80%. Сейлор считает шаги SEC положительными для криптовалют. «С удалением лишних активов крупные инвесторы охотно будут вкладывать средства в биткоин», — подчеркнул аналитик.

Похожего мнения придерживается и глава Galaxy Digital Майк Новограц. Он убежден, что ВТС может помочь людям сохранять свои богатства в период инфляции, которая, по словам миллиардера, продолжит расти.

Выступая на саммите, организованном агентством Bloomberg, Новограц заявил, что в обозримом будущем BTC достигнет $500 000.