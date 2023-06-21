Федеральное правительство Австрии согласовало выделение Украине дополнительных 18 миллионов евро для помощи украинцам, пострадавшим в результате российской агрессии. Об этом заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
Австрия передаст Украине 18 миллионов евро для помощи пострадавшим от войны
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«Австрия продолжает увеличивать финансовую помощь Украине: правительство выделит еще 18 млн евро из фонда чрезвычайных ситуаций за границей (AKF) МИД», — говорится в сообщении.
Таким образом, финансовая поддержка Австрии уже «превысила отметку в 150 миллионов евро».
Как отметили в МИД Австрии, по 6 миллионов евро получат Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и Международный комитет Красного Креста (МККК), еще 4 млн евро получит Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) и 2 млн евро — Фонд ООН в отрасли народонаселения (ЮНФПА).
«Это направлено на поддержку людей в Украине и Молдове. Соседнее государство Молдова принимает наибольшее количество перемещенных лиц из Украины по сравнению с количеством своего населения», — говорится в сообщении.
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