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Приглашение Всемирного банка

«Провел телефонный разговор с Президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Поблагодарил за неослабевшую поддержку со стороны Всемирного банка с первых дней полномасштабной агрессии россии. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности для мобилизации международной поддержки», — заявил Зеленский.

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Президент отметил скорую реакцию Всемирного банка на подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС, а также сотрудничество с Украиной по оценке ущерба, нанесенного этой трагедией.

Зеленский пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине.

Он отметил заинтересованность в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины, в частности, в преодолении коррупции и уменьшении доли наличных денег в украинской экономике.