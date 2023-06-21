Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Всемирного банка Аджаем Бангой, во время которого пригласил возобновить работу представительства ВБ в Украине. Об этом глава государства написал в Твиттере.
Зеленский пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине
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Приглашение Всемирного банка
«Провел телефонный разговор с Президентом Всемирного банка Аджаем Бангой. Поблагодарил за неослабевшую поддержку со стороны Всемирного банка с первых дней полномасштабной агрессии россии. Обсудили дальнейшее развитие сотрудничества, в частности для мобилизации международной поддержки», — заявил Зеленский.
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Президент отметил скорую реакцию Всемирного банка на подрыв российскими захватчиками Каховской ГЭС, а также сотрудничество с Украиной по оценке ущерба, нанесенного этой трагедией.
Зеленский пригласил Всемирный банк возобновить работу представительства в Украине.
Он отметил заинтересованность в сотрудничестве во время послевоенной трансформации Украины, в частности, в преодолении коррупции и уменьшении доли наличных денег в украинской экономике.
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