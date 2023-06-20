Национальный банк аннулировал лицензии восьми небанковским финансовым учреждениям и одно — исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
НБУ аннулировал лицензии сервиса кредитов Money24 и шести другим финучреждениям
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Аннулирование лицензий
На основании собственных заявлений аннулированы все лицензии:
- ПО «Ломбард «ААА Финансы» ООО «ААА Финансы и Компания»;
- ООО «Финансовая компания «Одразу»;
- ООО «Финансовая компания М24»;
- ООО «Кредитные решения Моней24».
Компании «Финансовая компания М24» и «Кредитные решения Моней24» занимались предоставлением микрокредитов онлайн под брендом Money24.
На основании собственных заявлений были аннулированы отдельные лицензии:
- ЧАО «СК «Кардиф» — лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг в части проведения добровольного медицинского страхования (непрерывное страхование здоровья);
- ООО «Финансовая компания «Новые кредиты» — лицензию на предоставление услуг по факторингу;
- ООО «ФК «Независимые финансы» — лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу;
- ООО «ФК «Финпартнер» — лицензию на предоставление гарантий.
Исключение из реестра
На основании представленных документов ПО «Ломбард «ААА Финансы» ООО «ААА Финансы и Компания» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений.
Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 16 июня.
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