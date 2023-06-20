НБУ аннулировал лицензии сервиса кредитов Money24 и шести другим финучреждениям

Национальный банк аннулировал лицензии восьми небанковским финансовым учреждениям и одно — исключил из Государственного реестра финансовых учреждений. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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Аннулирование лицензий

На основании собственных заявлений аннулированы все лицензии:

ПО «Ломбард «ААА Финансы» ООО «ААА Финансы и Компания»;

ООО «Финансовая компания «Одразу»;

ООО «Финансовая компания М24»;

ООО «Кредитные решения Моней24».

Компании «Финансовая компания М24» и «Кредитные решения Моней24» занимались предоставлением микрокредитов онлайн под брендом Money24.

На основании собственных заявлений были аннулированы отдельные лицензии:

ЧАО «СК «Кардиф» — лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по предоставлению финансовых услуг в части проведения добровольного медицинского страхования (непрерывное страхование здоровья);

ООО «Финансовая компания «Новые кредиты» — лицензию на предоставление услуг по факторингу;

ООО «ФК «Независимые финансы» — лицензию на предоставление услуг по финансовому лизингу;

ООО «ФК «Финпартнер» — лицензию на предоставление гарантий.

Исключение из реестра

На основании представленных документов ПО «Ломбард «ААА Финансы» ООО «ААА Финансы и Компания» исключено из Государственного реестра финансовых учреждений.

Такие решения Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 16 июня.