Курс валют на вечер 20 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 2 копейки в покупке и продаже.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Валюта Открытие 20 июня Закрытие 20 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,94/40,32 39,92/40,30 2/2

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,90−37,30 грн. Евро покупают за 40,30 грн, а продают за 40,95 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,28−37,28, евро — 40,70−40,85 грн.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.