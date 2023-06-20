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20 июня 2023, 18:01 Читати українською

Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации во время войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации. Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении большой приватизации.
Фото: president.gov.ua

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Аукционы по продаже крупных государственных активов на период военного положения были заблокированы соответствующим законом в июне 2022 года. Рада разблокировала большую приватизацию 30 мая.

Что это значит

Законопроект № 8250 разрешает проводить приватизационные аукционы по продаже крупных государственных активов (большая приватизация), дает старт реорганизации структуры Фонда госимущества (ФГИ) и определяет распорядителя подсанкционным имуществом.

Теперь председатель Фонда получает право самостоятельно назначать и увольнять заместителей. Кроме того, 12 региональных отделений-отдельных юрлиц станут структурными подразделениями ФГИ. Это позволит создать механизмы по установлению рыночных зарплат и КРИ во всех регионах.

Фонду госимущества по решению Высшего антикоррупционного суда будет передано имущество, на которое наложены санкции. Фонд сможет принимать управленческие решения (приватизация, продажа, аренда или управление), а средства будут направлены Фонду ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Кроме того, закон:

  • запрещает занимать должности руководителей госпредприятий и членов наблюдательных советов подсанкционным лицам и гражданам стран-агрессоров;
  • отменяет процедуру согласования директоров госпредприятий в управлении ФГИ с местными властями;
  • устраняет ограничения срока аренды государственного имущества на период действия военного положения.

Внесенные в закон поправки также запрещают лишать владельца прав на имущество, приобретенное им на приватизационном аукционе, а также позволяют выставлять на приватизацию объекты энергетики, объединенные в пулы.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 2

+
0
Kaleso
Kaleso
20 июня 2023, 18:37
#
Да продавай вже все і банкову тоже
+
0
StNiko
StNiko
20 июня 2023, 18:45
#
Вона переходить з рук в руки, як головний приз)
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