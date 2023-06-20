В июне Украина завершила процесс вступления и стала 43 страной-членом Банка развития Совета Европы (БРРЭ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
Украина официально стала членом Банка развития Совета Европы
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Что известно
Сотрудничество Банка с Украиной является одной из целей Стратегического плана деятельности БРРЭ на 2023−2027 годы.
Ключевые направления сотрудничества будут фокусироваться на обеспечении первоочередных потребностей Украины в сфере здравоохранения и государственной жилищной политики, в том числе обеспечении жильем граждан Украины.
«Присоединение к Банку развития Совета Европы — это еще один шаг на пути дальнейшей полноценной интеграции Украины в ЕС. Обе стороны приложили значительные усилия для достижения этой цели. Мы уверены, что членство будет играть важную роль в процессе восстановления Украины и поможет нам преодолеть существующие вызовы», — прокомментировал Министр финансов Украины Сергей Марченко.
Обретение Украиной членства в БРСЕ произошло менее чем через год после того, как страна официально подала заявку на членство в июне прошлого года.
Банк развития Совета Европы является многосторонним финансовым учреждением, имеющим исключительно социальную направленность. БРРЭ был создан в 1956 году для решения европейскими странами вопросов, связанных с социально направленной реинтеграцией беженцев, перемещенных лиц и мигрантов.
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