Philip Morris построит новую фабрику во Львовской области за $30 миллионов

Табачная компания Philip Morris International заявила, что инвестирует более $30 млн в запуск нового производства во Львовской области. Ожидается, что производство будет запущено в первом квартале 2024 года. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

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Отмечается, что запуск нового производства позволит компании полностью удовлетворить внутренний спрос, создать сотни новых рабочих мест и поддержать экономический рост Украины сегодня и в будущем.

Подготовительные работы

Подготовительные работы по будущей фабрике начнутся в июле 2023 года. В компании ожидают, что производство будет запущено в первом квартале 2024 года.

«На новой фабрике будут работать более 250 человек, преимущественно на производстве. Трудоустройство в первую очередь будет предложено работникам харьковского предприятия «Филипп Моррис», — говорится в заявлении компании.

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Philip Morris также заявила, что работает на украинском рынке с 1994 года и за это время инвестировала в экономику Украины более $700 млн. Сообщается, что в 2022 году «Филипп Моррис» уплатила в Украине 25,3 млрд грн налогов.