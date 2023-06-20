Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты об отмене НДС и ввозной пошлины на комплектующие для дронов. Об этом сообщил вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Теперь импортеров освобождают от оплаты материалов, узлов, агрегатов, оборудования и комплектующих для БПЛА во время военного положения.

«Это следующий шаг к масштабированию производства дронов. Прямо сейчас Силам обороны нужны тысячи беспилотников. Продолжаем делать все, чтобы наши воины получили больше дронов на фронт», — заявил Федоров.

Напомним

«Минфин» писал, что в конце марта Кабинет министров принял постановление, которое значительно ускорит создание и поставку отечественных дронов на фронт.