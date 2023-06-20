Китай снизил процентные ставки, а Баффет удвоил инвестиции в Японию: что нужно знать утром

Фьючерсы на фондовые индексы США снизились в понедельник

По итогам вчерашнего дня контракты на S&P 500 и Nasdaq потеряли 0,2%, а фьючерсы на индекс Dow Jones упали на 0,3%.

Инвесторы в Америке пытаются понять, сохранятся ли оптимистичные рыночные настроения прошлой недели, когда никаких важных экономических данных публиковаться не будет.

По мнению аналитиков из UBS, инвесторы должны будут поверить в три вещи, чтобы рыночное ралли на американском фондовом рынке продолжилось.

Во-первых, должна сохраниться уверенность в том, что ФРС США больше не поднимет процентные ставки. Во-вторых, участники рынка должны продолжать верить в то, что США удастся избежать рецессии. И, в-третьих, рост акций искусственного интеллекта должен оказаться «оправданным», поскольку большая часть бумаг компаний, связанных с ИИ — NVIDIA, Amazon, Tesla, Alphabet (материнская компания Google), Apple и Microsoft — составляют 80% роста S&P 500 в 2023 году.

Рынки Азии снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,9%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi подешевели на 0,2%, сингапурский STI упал на 0,6%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 1,4% соответственно.

Все из-за незначительного снижения процентных ставок в Китае. По мнению участников рынка, центральный банк страны снизил ставки недостаточно сильно для того, чтобы поддержать слабеющий рост экономики страны. Кроме этого, инвесторы в Азии ожидали от Пекина объявления более широкого пакета стимулирующих мер.

Уоррен Баффет удвоил ставку на Японию

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила свою долю в пяти крупнейших японских торговых фирмах до более чем 8,5%.

Инвестиции были направлены в такие компании, как Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo.

Теперь совокупная стоимость инвестиций в Японию превышает объем вложений Berkshire в любую другую страну за исключением США, замечает CNBC News.

В Berkshire Hathaway заявили, что компания намерена удерживать свои японские инвестиции в долгосрочной перспективе. Инвестиции Баффета и его оптимизм в отношении перспектив Японии привлекли внимание к улучшению экономических условий в стране и помогли поддержать рыночное ралли на японском фондовом рынке, подняв значения индекса Nikkei до многолетних максимумов.

JPMorgan: рынок акций окажется под давлением во второй половине года

По мнению аналитиков крупнейшего американского банка, инвесторам следует уделить больше внимания циклическим акциям и бумагам компаний из защитных секторов. Здравоохранение, потребительский сектор и коммунальные услуги — вот некоторые из отраслей, на которые стратеги из JPMorgan рекомендуют обратить внимание.

Защитные секторы предлагают более привлекательное соотношение дохода и риска до конца этого года, подчеркнули в JPMorgan.

Вместе с этим, потенциал роста акций роста и технологических компаний сейчас ограничен, поскольку такие бумаги выглядят перекупленными по сравнению с доходностью облигаций и их историческими уровнями соотношения цены и прибыли, отметили эксперты.

Сильный рост акций США в этом году был вызван группой крупных технологических компаний на фоне ставок на развитие технологий искусственного интеллекта. В JPMorgan предупреждают — тот факт, что рынок чрезвычайно сконцентрирован на каком-то одном тренде, обычно является нездоровым признаком.