Китай снизил процентные ставки, а Баффет удвоил инвестиции в Японию: что нужно знать утром

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июня 2023, 9:52 Читати українською

Китай снизил процентные ставки, а Баффет удвоил инвестиции в Японию: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Фьючерсы на фондовые индексы США снизились в понедельник

По итогам вчерашнего дня контракты на S&P 500 и Nasdaq потеряли 0,2%, а фьючерсы на индекс Dow Jones упали на 0,3%.

Инвесторы в Америке пытаются понять, сохранятся ли оптимистичные рыночные настроения прошлой недели, когда никаких важных экономических данных публиковаться не будет.

По мнению аналитиков из UBS, инвесторы должны будут поверить в три вещи, чтобы рыночное ралли на американском фондовом рынке продолжилось.

Во-первых, должна сохраниться уверенность в том, что ФРС США больше не поднимет процентные ставки. Во-вторых, участники рынка должны продолжать верить в то, что США удастся избежать рецессии. И, в-третьих, рост акций искусственного интеллекта должен оказаться «оправданным», поскольку большая часть бумаг компаний, связанных с ИИ — NVIDIA, Amazon, Tesla, Alphabet (материнская компания Google), Apple и Microsoft — составляют 80% роста S&P 500 в 2023 году.

Рынки Азии снижаются

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index потерял сегодня 0,9%, японский Nikkei и южнокорейский Kospi подешевели на 0,2%, сингапурский STI упал на 0,6%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng снизились на 0,3% и 1,4% соответственно.

Все из-за незначительного снижения процентных ставок в Китае. По мнению участников рынка, центральный банк страны снизил ставки недостаточно сильно для того, чтобы поддержать слабеющий рост экономики страны. Кроме этого, инвесторы в Азии ожидали от Пекина объявления более широкого пакета стимулирующих мер.

Уоррен Баффет удвоил ставку на Японию

Berkshire Hathaway Уоррена Баффета увеличила свою долю в пяти крупнейших японских торговых фирмах до более чем 8,5%.

Инвестиции были направлены в такие компании, как Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui и Sumitomo.

Теперь совокупная стоимость инвестиций в Японию превышает объем вложений Berkshire в любую другую страну за исключением США, замечает CNBC News.

В Berkshire Hathaway заявили, что компания намерена удерживать свои японские инвестиции в долгосрочной перспективе. Инвестиции Баффета и его оптимизм в отношении перспектив Японии привлекли внимание к улучшению экономических условий в стране и помогли поддержать рыночное ралли на японском фондовом рынке, подняв значения индекса Nikkei до многолетних максимумов.

JPMorgan: рынок акций окажется под давлением во второй половине года

По мнению аналитиков крупнейшего американского банка, инвесторам следует уделить больше внимания циклическим акциям и бумагам компаний из защитных секторов. Здравоохранение, потребительский сектор и коммунальные услуги — вот некоторые из отраслей, на которые стратеги из JPMorgan рекомендуют обратить внимание.

Защитные секторы предлагают более привлекательное соотношение дохода и риска до конца этого года, подчеркнули в JPMorgan.

Вместе с этим, потенциал роста акций роста и технологических компаний сейчас ограничен, поскольку такие бумаги выглядят перекупленными по сравнению с доходностью облигаций и их историческими уровнями соотношения цены и прибыли, отметили эксперты.

Сильный рост акций США в этом году был вызван группой крупных технологических компаний на фоне ставок на развитие технологий искусственного интеллекта. В JPMorgan предупреждают — тот факт, что рынок чрезвычайно сконцентрирован на каком-то одном тренде, обычно является нездоровым признаком.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика, фондовый рынок, криптовалюта
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
Alpenstein
Alpenstein
20 июня 2023, 10:08
#
Цікаво, скільки за розміщення своєї патетики на мінфіні платить пан Компан, якщо у редакції вже є толковий автор по темі фондового ринку.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 8 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами