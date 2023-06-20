За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1010 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 221460 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
1010 российских оккупантов, 10 БПЛА, 1 вертолет и 8 танков. Потери врага за 19 июня
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Потери врага
- личного состава — около 221 460 (+1010) человек ликвидировано,
- танков — 3997 (+8) ед,
- боевых бронированных машин — 7750 (+15) ед,
- артиллерийских систем — 3888 (+23) ед,
- РСЗО — 614 (+4) ед,
- средства ПВО — 372 (+2) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 306 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3393 (+10),
- крылатые ракеты — 1214 (+3),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6645 (+32) ед,
- специальная техника — 531 (+5).
Источник: Минфин
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