Гонконгская фондовая биржа (HKEX) 19 июня запустила новую модель торгов ценными бумагами с оплатой в любой из двух валют — в гонконгских долларах (HKD) и в юанях (RMB). Акции 24 зарегистрированных в Гонконге компаний, на долю которых приходится 40% среднего дневного оборота рынка акций, будут торговаться как в гонконгских долларах, так и в юанях, говорится в сообщении биржи.
Гонконгская фондовая биржа запустила торги акциями в юанях
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Какие акции вошли в список
В список бумаг, которыми можно будет торговать в любой из двух валют, вошли технологические гиганты Tencent и Alibaba, владелец крупнейшего в КНР поисковика Baidu, страховая компания AIA Group, инвестиционная холдинговая компания Tencent Holdings, производитель электроники Xiaomi, интернет-компания Meituan, производитель электрокаров BYD и банк Hang Seng Bank.
Общая капитализация 24 компаний из списка составляет $1,5 трлн, или 35% от общей капитализации фондового рынка Гонконга.
Тикер каждой акции, торгуемой в юанях, будет дополняться цифрой 8 перед соответствующим биржевым тикером, который используется для торгов в гонконгских долларах.
Например, акции китайского производителя смартфонов Xiaomi получили новый код 81810 вместо предыдущего 1810. Эти две категории акций будут взаимозаменяемы, с одинаковыми правами голоса и правом на получение дивидендов.
Генеральный директор Hong Kong Exchanges and Clearing Николас Агузин в интервью CNBC рассказал, что этот шаг был направлен на то, чтобы предоставить инвесторам больше возможностей для инвестиций, а также больше вариантов для диверсификации портфелей.
Кроме того, введение новой модели торгов поможет интернационализации юаня и укрепит роль Гонконга как центра торговли юанями, сообщил он.
«Мы ожидаем, что этот список продолжит расширяться, — добавил он. — И со временем, я думаю, большинство акций на наших рынках будут участвовать в этой программе».
Николас Агузин заявил, что ожидает увеличения оборота торгов после введения новой модели торгов в двух валютах, отметив, что в Гонконге много депозитов в юанях.
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