Гонконгская фондовая биржа запустила торги акциями в юанях

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июня 2023, 18:44 Читати українською

Гонконгская фондовая биржа запустила торги акциями в юанях

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) 19 июня запустила новую модель торгов ценными бумагами с оплатой в любой из двух валют — в гонконгских долларах (HKD) и в юанях (RMB). Акции 24 зарегистрированных в Гонконге компаний, на долю которых приходится 40% среднего дневного оборота рынка акций, будут торговаться как в гонконгских долларах, так и в юанях, говорится в сообщении биржи.

Гонконгская фондовая биржа (HKEX) в понедельник, 19 июня, запустила новую модель торгов ценными бумагами с оплатой в любой из двух валют — в гонконгских долларах (HKD) и в юанях (RMB).
Фото: investing

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие акции вошли в список

В список бумаг, которыми можно будет торговать в любой из двух валют, вошли технологические гиганты Tencent и Alibaba, владелец крупнейшего в КНР поисковика Baidu, страховая компания AIA Group, инвестиционная холдинговая компания Tencent Holdings, производитель электроники Xiaomi, интернет-компания Meituan, производитель электрокаров BYD и банк Hang Seng Bank.

Общая капитализация 24 компаний из списка составляет $1,5 трлн, или 35% от общей капитализации фондового рынка Гонконга.

Тикер каждой акции, торгуемой в юанях, будет дополняться цифрой 8 перед соответствующим биржевым тикером, который используется для торгов в гонконгских долларах.

Например, акции китайского производителя смартфонов Xiaomi получили новый код 81810 вместо предыдущего 1810. Эти две категории акций будут взаимозаменяемы, с одинаковыми правами голоса и правом на получение дивидендов.

Генеральный директор Hong Kong Exchanges and Clearing Николас Агузин в интервью CNBC рассказал, что этот шаг был направлен на то, чтобы предоставить инвесторам больше возможностей для инвестиций, а также больше вариантов для диверсификации портфелей.

Кроме того, введение новой модели торгов поможет интернационализации юаня и укрепит роль Гонконга как центра торговли юанями, сообщил он.

«Мы ожидаем, что этот список продолжит расширяться, — добавил он. — И со временем, я думаю, большинство акций на наших рынках будут участвовать в этой программе».

Николас Агузин заявил, что ожидает увеличения оборота торгов после введения новой модели торгов в двух валютах, отметив, что в Гонконге много депозитов в юанях.

🕵️Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами