Илон Маск предполагает катастрофу для человечества из-за искусственного интеллекта

Глава Twitter Илон Маск снова бьет тревогу относительно потенциальных угроз, которые несет человечеству искусственный интеллект. Миллиардер предупреждает, что необходимо сделать больше для ограничения развития нейросетей, иначе в мире произойдет глобальная катастрофа. Об этом пишет Noworries.

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Опасения Маска

На конференции Viva Tech в Париже бизнесмен отметил, что необходимы правила, чтобы предотвратить превращение искусственного интеллекта в «нечто не поддающееся контролю». Это, по словам основателя Tesla, может привести к разрушительному результату для всего человечества.

«Думаю, что существует реальная опасность того, что цифровой суперинтеллект будет иметь негативные последствия», — подчеркнул Маск.

Напомним

В конце марта более тысячи представителей общественности и экспертного сообщества, включая Илона Маска и Стива Возняка, подписали открытое письмо с призывом ко всем лабораториям искусственного интеллекта минимум на 6 месяцев приостановить обучение систем, которые мощнее GPT-4.

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Подписавшиеся предупредили, что неконтролируемые ИИ-системы, конкурирующие с человеческим интеллектом, будут составлять «катастрофические риски для общества», и призвали OpenAI приостановить дальнейшую разработку ChatGPT.

Авторы петиции призвали правительства ввести мораторий, если компания не приостановит разработку добровольно. Маск повторил это на Viva Tech, подтвердив свою поддержку регулирования ИИ из-за рисков, которые он создает для мирового сообщества.

В целом, Маск предположил, что ИИ «скорее всего, принесет положительные результаты, в том числе откроет эпоху достатка» с точки зрения доступности товаров и услуг. Однако он подчеркнул: «Это не все возможные результаты. Нам нужно минимизировать вероятность того, что что-то пойдет не столько с цифровым суперинтеллектом».

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Маск уже неоднократно говорил об угрожающей перспективе ИИ для человечества.

По словам миллиардера, искусственный интеллект более опасен, чем «неправильное управление проектированием самолетов или плохое производство автомобилей».

Маск согласен, что у ИИ есть большой потенциал, впрочем, он меньше его опасностей. Бизнесмен убежден, что рано или поздно ИИ уничтожит человечество.

«ИИ обладает потенциалом разрушения цивилизации», — подытожил миллиардер.