Илон Маск предполагает катастрофу для человечества из-за искусственного интеллекта

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 июня 2023, 13:23 Читати українською

Илон Маск предполагает катастрофу для человечества из-за искусственного интеллекта

Глава Twitter Илон Маск снова бьет тревогу относительно потенциальных угроз, которые несет человечеству искусственный интеллект. Миллиардер предупреждает, что необходимо сделать больше для ограничения развития нейросетей, иначе в мире произойдет глобальная катастрофа. Об этом пишет Noworries.

Глава Twitter Илон Маск снова бьет тревогу относительно потенциальных угроз, которые несет человечеству искусственный интеллект.
Фото: 3dnews

►Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Опасения Маска

На конференции Viva Tech в Париже бизнесмен отметил, что необходимы правила, чтобы предотвратить превращение искусственного интеллекта в «нечто не поддающееся контролю». Это, по словам основателя Tesla, может привести к разрушительному результату для всего человечества.

«Думаю, что существует реальная опасность того, что цифровой суперинтеллект будет иметь негативные последствия», — подчеркнул Маск.

Напомним

В конце марта более тысячи представителей общественности и экспертного сообщества, включая Илона Маска и Стива Возняка, подписали открытое письмо с призывом ко всем лабораториям искусственного интеллекта минимум на 6 месяцев приостановить обучение систем, которые мощнее GPT-4.

Читайте: Маск и другие эксперты призывают приостановить разработку искусственного интеллекта из-за рисков для общества

Подписавшиеся предупредили, что неконтролируемые ИИ-системы, конкурирующие с человеческим интеллектом, будут составлять «катастрофические риски для общества», и призвали OpenAI приостановить дальнейшую разработку ChatGPT.

Авторы петиции призвали правительства ввести мораторий, если компания не приостановит разработку добровольно. Маск повторил это на Viva Tech, подтвердив свою поддержку регулирования ИИ из-за рисков, которые он создает для мирового сообщества.

В целом, Маск предположил, что ИИ «скорее всего, принесет положительные результаты, в том числе откроет эпоху достатка» с точки зрения доступности товаров и услуг. Однако он подчеркнул: «Это не все возможные результаты. Нам нужно минимизировать вероятность того, что что-то пойдет не столько с цифровым суперинтеллектом».

Читайте: 5 мифов об искусственном интеллекте и как он может спасти мир

Маск уже неоднократно говорил об угрожающей перспективе ИИ для человечества.

По словам миллиардера, искусственный интеллект более опасен, чем «неправильное управление проектированием самолетов или плохое производство автомобилей».

Маск согласен, что у ИИ есть большой потенциал, впрочем, он меньше его опасностей. Бизнесмен убежден, что рано или поздно ИИ уничтожит человечество.

«ИИ обладает потенциалом разрушения цивилизации», — подытожил миллиардер.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
20 июня 2023, 13:34
#
Може досить одушевляти набір компʼютерних програмок? Якщо ви самі не влаштуєте катастрофу і не спишете це на ШІ, то все буде гуд.
Чувак сам створює ШІ і сам кричить, що може не потрібно…
+
0
extremumlife
extremumlife
20 июня 2023, 14:24
#
Зараз взагалі кажуть, що ці моделі починають вчитися у самих себе, і повторюють одні помилки циклічно, перезаписуючи свої бази даних, новими даними, але з системними помилками, таким чином деградуючи. Так що з цього може слідувати і як те, що з часом вони швидко деградуватимуть, як і те, що їх деградація може призводити до шкідливих наслідків. Все як у більшості людей. Деменція, маразм і т.п., з віком)) А все через те, що там закладено системну помилку в навчанні тих систем.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 13 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами