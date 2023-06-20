20 июня европейская валюта подешевела на 15 копеек. НБУ установил официальный курс на уровне 39,93 гривны за евро. По отношению к доллару национальная валюта остается на том же уровне. Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Евро потерял 15 копеек. Официальный курс валют
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Валютный рынок
19 июня НБУ установил официальный курс на уровне 40,08 гривны за евро.
К закрытию межбанка курс доллара не изменился в покупке и продаже. Евро подешевел на 5 копеек в покупке и 4 копейки в продаже.
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