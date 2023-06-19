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19 июня 2023, 19:44 Читати українською

Половина компаний в Украине вернулись к работе в обычном режиме — исследование

В мае 2023 года работало в обычном режиме уже 50% компаний, еще 38% бизнесов возобновили работу частично. Об этом свидетельствуют данные исследования Gradus Research, проведенного в июне.

В мае 2023 года работало в обычном режиме уже 50% компаний, еще 38% бизнесов возобновили работу частично.

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Возврат к работе

Так, согласно обнародованным данным, 50% опрошенных предприятий работают по-прежнему (в июле 2022 года таких было всего 22%).

О возвращении к работе частично сообщило 38% респондентов (год назад — 51%). Только 7% приостановило работу своих предприятий (в июле 2022 года — 22%).

О полной или частичной трансформации бизнес-процессов после 24 февраля 2022 сообщило 29% опрошенных компаний. Еще 21% отметили, что находятся в процессе отраслевой трансформации.

По состоянию на июнь 2023 полную или частичную релокацию мощностей и активов осуществили 7% респондентов. Еще 15% находятся в процессе релокации. 8% опрошенных отметили необходимость перемещения, но еще не предприняли активных действий в этом направлении (в июле 2022 года таких опрошенных было соответственно 12%, 20% и 18%).

4% опрошенных в мае этого года предприятий сообщили об открытии новых бизнесов за рубежом (год назад таковых было 1%).

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы лучше узнать наших читателей.

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Источник: Минфин
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