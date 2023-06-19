Половина компаний в Украине вернулись к работе в обычном режиме — исследование

►Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Возврат к работе

Так, согласно обнародованным данным, 50% опрошенных предприятий работают по-прежнему (в июле 2022 года таких было всего 22%).

О возвращении к работе частично сообщило 38% респондентов (год назад — 51%). Только 7% приостановило работу своих предприятий (в июле 2022 года — 22%).

О полной или частичной трансформации бизнес-процессов после 24 февраля 2022 сообщило 29% опрошенных компаний. Еще 21% отметили, что находятся в процессе отраслевой трансформации.

По состоянию на июнь 2023 полную или частичную релокацию мощностей и активов осуществили 7% респондентов. Еще 15% находятся в процессе релокации. 8% опрошенных отметили необходимость перемещения, но еще не предприняли активных действий в этом направлении (в июле 2022 года таких опрошенных было соответственно 12%, 20% и 18%).

4% опрошенных в мае этого года предприятий сообщили об открытии новых бизнесов за рубежом (год назад таковых было 1%).