Курс валют на вечер 19 июня: межбанк, курс в обменниках и наличный рынок

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости Валюта Открытие 19 июня Закрытие 19 июня Изменения доллар 36,56/36,93 36,56/36,93 0/0 евро 39,98/40,36 39,93/40,32 5/4

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 36,85−37,30 грн. Евро покупают за 40,30 грн., а продают за 40,85 грн.

По данным валютного аукциона, на черном рынке (в обменниках) доллар торгуется за 37,25−37,21, евро — 40,65−40,81 грн.

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