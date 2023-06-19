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19 июня 2023, 15:10 Читати українською

Аналитик RoboForex: курс ВВП-варрантов вырос более чем на 20%

С самого утра понедельника курс ВВП-варрантов Украины продолжает расти, достигнув отметки в 35,21% от номинала — за неделю они подорожали более чем на 20%. Аналитик напоминает, что эти бумаги были эмитированы нашей страной 8 лет назад и выплаты по ним «привязаны» к темпам роста ВВП. Стоит отметить, что объем торгов ВВП-варрантами чрезвычайно мал — крупные институциональные игроки не проявляют к ним интереса. По этой причине даже незначительная заявка на покупку может привести к существенному росту котировок.

Падение ВВП по итогам 2022 года оказалось существенно меньше первоначальных прогнозов, что дает основания ожидать восстановительного роста в текущем году. Тем не менее, остается множество вопросов к Кабмину, который накануне военного вторжения активно выкупал ВВП-варранты с рынка в ущерб интересов Украины. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex.


Курс ВВП-варрантов Украины (%). Источник: teletrader.com.

До начала военного противостояния справедливая цена этих бумаг, по мнению аналитиков JPMorgan, находилась на уровне 130,00%. В зависимости от итогов конфликта данный прогноз может быть пересмотрен. Исходя из текущей динамики котировок, стоимость этих бумаг может вырасти до 40,00% — обновив максимум мая прошлого года. В нынешних обстоятельствах стабилизирующим фактором является поддержка со стороны ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Вероятно, по окончанию боевых действий Кабмин выкупит варранты в интересах международных партнеров. Так как выплат по ним с высокой вероятностью не будет еще достаточно долго.


Курс еврооблигаций Украины со сроком погашения в 2035 году по состоянию на 16.06.2023 (%). Источник: dragon-capital.com

Евробонды со сроком погашения в 2035 году опустились до отметки в 20,50%. Эти бумаги также заметно подорожали в последнее время. Тем не менее, инвесторы всерьез сомневаются, что по данным бумагам Украина заплатит вовремя. Держатели евробондов готовы продать их практически за бесценок. К сожалению, предстоит преодолеть еще множество трудностей, чтобы вернуть доверие инвесторов.

Практически все выпуски украинских евробондов имеют «мусорную» доходность выше 200% годовых. Вероятно, предстоит еще не одна реструктуризация гособлигаций и бондов госкорпораций, прежде чем будут найдены приемлемые условия для их погашения. Предстоит еще много работы по стабилизации ситуации и восстановлению доверия инвесторов к нашим долговым обязательствам.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,20, а евро достиг отметки 40,80. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах. К тому же не до конца ясны все последствия от затопления территорий после уничтожения Каховской ГЭС.

Источник: Минфин
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