Украина получила от Всемирного банка деньги на зарплату учителям

В государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило 63 млн евро для финансирования выплат педагогам и госслужащим. Об этом сообщает Министерство финансов.

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Деньги на зарплату учителям

«Средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года», — говорится в сообщении.

Деньги предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE).

Срок погашения кредита составляет 10 лет с четырехлетним льготным периодом.