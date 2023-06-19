В государственный бюджет Украины от Всемирного банка поступило 63 млн евро для финансирования выплат педагогам и госслужащим. Об этом сообщает Министерство финансов.
Украина получила от Всемирного банка деньги на зарплату учителям
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Деньги на зарплату учителям
«Средства будут направлены на частичное возмещение расходов госбюджета, осуществленных для обеспечения оплаты труда работников государственных органов и педагогических работников за февраль и март 2023 года», — говорится в сообщении.
Деньги предоставлены Международной ассоциацией развития (IDA) на льготных условиях в рамках проекта Всемирного банка «Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине» (PEACE).
Срок погашения кредита составляет 10 лет с четырехлетним льготным периодом.
Источник: Минфин
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