Рейдерство «оживает»: с начала года зарегистрировано на 12% больше производств, чем за весь предыдущий год

За пять месяцев 2023 года в Украине было опубликовано 147 уголовных производств по фактам рейдерских действий. Это уже на 12% больше, чем за полный прошлый год — в 2022 году насчитывалось 131. Об этом сообщает Опендатабот.

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Дела о рейдерстве

В этом году таких дел в 2,7 раза меньше, чем в соответствующий период 2021 года — тогда было зарегистрировано 398 производств.

Больше всего производств в текущем году — 87 — касаются подделки документов (ст. 205−1 УКУ). Для сравнения, почти такое же количество дел было зафиксировано за весь 2022 год. Вместе с тем, в период января-мая 2021 года их учитывалось в 3,5 раза больше — 305 производств.

По фактам противодействия законной хозяйственной деятельности (ст. 206 УКУ) в течение пяти месяцев 2023 правоохранители расследовали 43 дела. Это уже в полтора раза больше, чем за весь прошлый год и на 26% меньше, чем за соответствующий период 2021-го.

Меньше рейдерских дел в последние годы касаются противоправного завладения имуществом предприятий (ст. 206−2 УКУ). Так, за пять месяцев 2023 их насчитывалось 17, в течение всего 2022 — 15, а в январе-мае 2021 — 35.

Следует отметить, что в этом году на судебное разбирательство попали только производства, открытые по фактам подделки документов (ст. 205−1 УКУ). Так, в 2023 году правоохранители передали на рассмотрение судей только 14 производств, что составляет менее 10% от общего количества. В соответствующий период 2021 года в суды было направлено 33% производств — речь идет о 133 делах по той же статье.