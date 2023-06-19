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19 июня 2023, 11:39 Читати українською

Китайский Bank of China ограничил переводы из россии в банки ЕС и США — СМИ

Китайский Bank of China, четвертый крупнейший банк в мире по размеру активов, ограничил проведение валютных переводов из россии в банки ЕС, США, Великобритании и Швейцарии. Об этом российскому РБК сообщили представители росбанков.

Китайский Bank of China, четвертый крупнейший банк в мире по размеру активов, ограничил проведение валютных переводов из россии в банки ЕС, США, Великобритании и Швейцарии.
Фото: podrobnosti.ua

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Ограничение переводов

Ограничения коснулись всех банков, у которых Bank of China является основным банком-корреспондентом для юаневых переводов.

Банк «Финам» с 13 июня также приостановил переводы в юанях, долларах, евро и гонконгских долларах через корсчета Bank of China, сообщил глава управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов.

По его словам, исключение составляют валютные переводы в банки группы Bank of China. Это подтвердил и Семенов из Модульбанка: «Можно сделать перевод в банки корреспондентской сети Bank of China. По остальным банкам мы прорабатываем альтернативный маршрут».

Ранее об ограничениях со стороны Bank of China своих клиентов предупредил «Юникредит».

«С 13 июня 2023 года Бэнк оф Чайна (россия) не принимает к исполнению платежи в китайских юанях в пользу получателей, которые обслуживаются в банках EC, Швейцарии, Великобритании, США (включая иностранные филиалы банков этих стран), за исключением платежей в пользу клиентов банков группы Bank of China в этих странах», — говорится в заявлении на сайте банка.

По словам Семенова, юаневые переводы в США и ЕС — «достаточно экзотическое» явление, такие операции составляют 3% от общего числа переводов в юанях.

Переводы в западные страны через китайский банк могли осуществляться российским бизнесом для расчетов по внешнеэкономическим операциям в отсутствие иных законных способов, отметила специальный советник по санкционным вопросам коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова.

«С учетом того, что российские банки отключены от системы SWIFT, даже неподсанкционные российские компании не могут осуществить необходимые переводы», — пояснила она.

Источник: Минфин
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