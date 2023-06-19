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19 июня 2023, 9:37 Читати українською

Украинский маркетплейс Prom.ua планирует запуск в Румынии или Турции — CEO

Украинский маркетплейс Prom.ua — один из самых крупных бизнесов группы EVO-Rozetka — планирует выходить на рынок Румынии или Турции. Об этом сообщил соучредитель и CEO группы компаний EVO Денис Горовой в интервью Forbes.

Украинский маркетплейс Prom.ua — один из самых крупных бизнесов группы EVO-Rozetka — планирует выходить на рынок Румынии или Турции.
Фото: mmr.ua

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Планы Prom.ua

Запустить маркетплейс в одной из стран в формате маркетплейса-класифайда Горовой планирует в течение нескольких месяцев. Он возглавил EVO после раздела бизнеса с кофаундером Николаем Палиенко в мае 2023 года.

На новом рынке Prom.ua присутствует только онлайн. Офисов или представительств компания открывать не собирается.

Решение в пользу Румынии или Турции принимается из-за количества малых и средних бизнесов в стране, ведь именно с ними работает Prom.ua.

«Я не очень вижу, как запускать Prom.ua, например, в Германии. А в странах, где много небольших предприятий это вполне реально», — добавил Горовой.

В январе 2023 года Николай Палиенко рассказывал о планах по экспансии EVO, но не раскрывал деталей.

Основным рынком для всех бизнесов EVO остается Украина.

Напомним

Запуск Турции или Румынии — это не первая попытка вывести Prom.ua на зарубежные рынки. Маркетплейс работает также в Казахстане под брендом Satu.

Бизнес в Беларуси компания закрыла из-за российско-украинской войны, эксперименты с открытием в Латинской Америке оказались неудачными.

Источник: Минфин
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