Легенда баскетбола Майкл Джордан продает за $3 миллиарда контрольный пакет акций клуба НБА

Легенда баскетбола Майкл Джордан продаст свой контрольный пакет акций команды НБА «Шарлотт Хорнетс» инвесторам Гейбу Плоткину и Рику Шналлу за $3 млрд. Об этом сообщает CNBC.

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Кто покупает акции

Джордан согласился продать за $3 млрд контрольный пакет акций команды NBA «Шарлотт Хорнетс» инвесторам Гейбу Плоткину и Рику Шналлу, но при этом он сохранит миноритарную долю в команде.

Напомним

Джордан приобрел мажоритарную долю в «Хорнетс» в 2010 году за $275 млн. Если сделка будет одобрена, это означает, что Джордан примерно в 10 раз превысил свои первоначальные инвестиции.

Продажа включает в себя другие активы группы Hornets Sports & Entertainment, в том числе команду G League, Greensboro Swarm, киберспортивную команду Hornets Venom GT, а также управление и эксплуатацию Spectrum Center, где играют «Шершни».

Транзакция по «Хорнетс» должна быть одобрена Советом управляющих НБА.