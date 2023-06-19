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19 июня 2023, 12:25 Читати українською

Получение международной помощи в ПУМБ

Имеете право на получение международной помощи? Клиенты ПУМБ могут получить денежную помощь от международных организаций (ООН, Красный Крест, Red Rose CPS и других) в мобильном приложении ПУМБ Online (международные системы переводов Western Union, MoneyGram и PrivatMoney), с помощью оператора горячей линии (перевод MoneyGram) или в ближайшем отделении ПУМБ (Western Union и MoneyGram).

Рассказываем более подробно о размере помощи и условиях ее получения клиентами ПУМБ.

Международная организация Red Rose CPS оказывает финансовую поддержку в размере до 2000 гривен на каждого человека в течение 3 месяцев подряд. Помощь можно получить через платежную систему MoneyGram.

Международная Федерация Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (IFRC) оказывает финансовую поддержку внутренне перемещенным лицам, проживающим/находящимся на временно оккупированных, деоккупированных территориях; лицам, проживающим/находящимся на территориях, находящихся в зоне активных боевых действий. Размер пособия составляет 2 200 грн в месяц на человека. Выплаты производятся в течение 3 месяцев. Помощь можно получить через платежную систему MoneyGram.

Международный Комитет Красного Креста (МККК) — оказывает финансовую поддержку малообеспеченным семьям из пострадавших общин. Размер помощи составляет 2 500 грн в месяц на одного человека, продолжительность программы — 3 месяца. Помощь можно получить через платежную систему PrivatMoney в ПУМБ Онлайн.

Гуманитарная организация ООН (World Food Programme, WFP) — оказывает продовольственную помощь в виде денежных переводов семьям пострадавших украинцев. Размер помощи — 2 220 грн на человека, но не более 6 660 грн на семью. Пособие выплачивается в течение 3 месяцев. Помощь можно получить через платежную систему Western Union.

Также напоминаем, что клиентам ПУМБ доступны переводы средств от 4 крупнейших систем, работающих на территории Украины: Western Union, MoneyGram, Ria и PrivatMoney. Банк позаботился, чтобы клиенты всегда могли выбирать наиболее удобную, комфортную и выгодную именно для них систему перевода средств.

Кроме этого, ПУМБ инициировал социальную программу на год по поддержке украинцев, у которых было повреждено жилье в результате боевых действий. Ежемесячно один из клиентов банка, который откроет карту єВідновлення в приложении ПУМБ Online и получит на нее выплату от государства, сможет получить на собственный дебетовый счет в ПУМБ такую же сумму от банка. Выбор клиента будет производиться с помощью случайной выборки на www.random.org. Каждый клиент, получивший помощь єВідновлення от государства ежемесячно автоматически принимает участие в этом выборе, но может получить двойную поддержку только один раз. Инициатива будет действовать с 01.06.2023 по 14.06.2024 включительно, на всей территории Украины, подконтрольной украинским властям и не оккупированной, а также за пределами Украины. Важно, что ПУМБ уплатит все налоги при получении финансовой помощи от банка, и все средства можно будет потратить на восстановление жилья и счастливой семейной жизни.

Для того чтобы стать клиентом ПУМБ достаточно установить на смартфоне приложение ПУМБ Online (Android или iOS) и зарегистрироваться с помощью цифровых документов.

Источник: Минфин
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