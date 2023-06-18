За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 650 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 219 820 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
650 российских оккупантов, 2 вертолета и 7 танков. Потери врага за 17 июня
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Потери врага
- личного состава — около 219820 (+650) человек ликвидировано,
- танков — 3984 (+7) ед,
- боевых бронированных машин — 7729 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 3847 (+13) ед,
- РСЗО — 610 (+1) ед,
- средства ПВО — 364 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 304 (+2) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3371 (+7),
- крылатые ракеты — 1211 (+0),
- корабли /катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6571 (+14) ед,
- специальная техника — 522 (+2).
Источник: Минфин
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