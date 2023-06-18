Украина расторгла соглашение с Сирией об избежании двойного налогообложения

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Что известно

«Кабинет Министров Украины одобрил проект закона о прекращении действия Соглашения между Правительством Украины и Правительством Сирийской Арабской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений в отношении налогов на доходы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что целью законопроекта является прекращение действия международного межправительственного договора с Сирией. Это будет способствовать ускорению сворачивания экономических и финансовых связей с ней как со страной, принявшей решение признать независимость и суверенитет квазиобразований на временно оккупированных территориях Украины и установить «дипломатические отношения» с российскими оккупационными администрациями на временно оккупированных частях.

Принятие документа будет способствовать недопущению пополнения бюджета страны, что способствует агрессору путем предоставления Украиной льготных условий налогообложения для работающих в Украине резидентов Сирии, а также освобождения Украины от обязательств по обмену информацией с компетентными органами Сирии по налоговым вопросам.

Напомним

Верховная Рада 2 мая 2023 г. прекратила действие соглашения между правительствами Украины и Сирийской Арабской Республики о торговом, экономическом и техническом сотрудничестве.