За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 670 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 219 170 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
670 российских оккупантов, 1 вертолет, 12 танков и ракет. Потери врага за 16 июня
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Потери врага
- личного состава — около 219170 (+670) человек ликвидировано,
- танков — 3977 (+12) ед,
- боевых бронированных машин — 7706 (+23) ед,
- артиллерийских систем — 3834 (+22) ед,
- РСЗО — 609 (+3) ед,
- средства ПВО — 364 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 302 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3364 (+7),
- крылатые ракеты — 1211 (+12),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6557 (+38) ед,
- специальная техника — 520 (+1).
Источник: Минфин
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