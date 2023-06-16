Ущерб на 1 миллиард: СБУ сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении экс-заместителю министра обороны и его подопечному в присвоении более 1 млрд грн бюджетных средств. Они «зарабатывали» на закупке экипировки для ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители отмечают, что они собрали масштабную доказательную базу, свидетельствующую о коррупционной деятельности бывшего заместителя министра обороны и бывшего руководителя Департамента государственных закупок.

«Чиновники причастны к хищению бюджетных денег на закупке бронежилетов и зимней формы для подразделений ВСУ, выполняющих боевые задачи на фронте. Незаконная деятельность фигурантов нанесла ущерб государственному бюджету Украины на общую сумму более 1 млрд грн», — говорится в сообщении.

Коррупционная схема

По данным следствия коррупционную схему чиновники организовали в начале марта 2022 года. Тогда они закупили у иностранной компании около 3 тысяч бронежилетов стоимостью около 130 млн грн.

При этом более 100 млн. гривен из этой суммы они присвоили. Реальная стоимость купленных ими бронежилетов составила всего 25 млн грн. Более того, приобретенные бронежилеты не соответствуют заявленному классу защиты.

Также установлено, что организаторы «схемы» провели закупку оптовой партии некачественных зимних курток и штанов для воинов ВСУ на общую сумму 900 млн грн.

Приобретенное имущество не отвечает требованиям использования в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий.

«В ходе обысков по месту работы и проживания фигурантов обнаружены документация и другие вещественные доказательства их незаконной деятельности», — отметили в СБУ.

В настоящее время оба злоумышленника находятся под стражей.

Экс-замминистра обороны ранее получил еще одно подозрение за причастность к закупкам продуктов питания для ВСУ по завышенным ценам и некачественной амуниции (ст. 114−1 УКУ). При этом экс-глава Департамента находится под стражей по материалам СБУ с февраля 2023 года.

Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления. Злоумышленникам грозит до 12 лет заключения.

Скандал в Минобороны

Напомним, в начале 2023 года у СМИ появилась информация о том, что Министерство обороны покупает продукты питания для украинских военных по значительно завышенным ценам.

Позже в Минобороны рассказали, что в декабре 2022 года был отстранен от должности, а через месяц уволен и.о. директора департамента государственных закупок и поставок материальных ресурсов Минобороны, а в конце января сняли с должности замминистра обороны.