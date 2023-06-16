Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит об экспорте Украины, экспортном потенциале, которое произошло с экспортом в 2022 и 2023 годах, куда мы направляемся и как нашей экономике развиваться дальше.
Почему блокируется украинский экспорт. Каков экспортный потенциал Украины. Как и куда двигаться дальше (видео)
В этом видео Бондаренко говорит о следующем:
- Что произошло с экспортом в 2022 году
- Какие инструменты экономического роста нам нужны? Опыт Польши
- Что происходило с экспортом в последние 10 лет. Структура экспорта. IT отрасль
- Почему европейские страны блокируют украинский экспорт в свои страны
- О горно-металлургическом комплексе
- Как формируется экспорт страны и как это сделать правильно для Украины
Источник: Минфин
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