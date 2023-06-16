Почему блокируется украинский экспорт. Каков экспортный потенциал Украины. Как и куда двигаться дальше (видео)

Александр Бондаренко, управляющий партнер Бюро инвестиционных программ (BIP), экономист, говорит об экспорте Украины, экспортном потенциале, которое произошло с экспортом в 2022 и 2023 годах, куда мы направляемся и как нашей экономике развиваться дальше.