Аналитик RoboForex: инфляция снижается пятый месяц подряд, но радоваться рано

В апреле вышли данные о потребительской инфляции от Государственной службы статистики Украины. В годовом измерении она замедлилась до 15,3%, относительно апрельских значений данный показатель уменьшился на 2,6%. Падение продолжается уже четвертый месяц. Это связано с увеличением предложения продуктов питания, улучшением ситуации в энергетике, а также стабильным курсом гривны. Последнее стало возможным благодаря принятым НБУ мерами по борьбе со спекулянтами и масштабной финансовой помощи международных партнеров. Сейчас инфляционные риски сохраняются прежде всего из-за связанной с военным конфликтом неопределенностью и возможного дефицита электроэнергии в июле нынешнего года. Об этом сообщает Андрей Гойлов, аналитик RoboForex .

Динамика роста потребительской инфляции в Украине представлена ниже на диаграмме.



Потребительская инфляция, г/г (%). Источник: НБУ

Базовая инфляция снизилась с 16,9% до 15,6%. Такое стремительное падение инфляции связано со значительным предложением продовольствия и топлива, стабилизации ситуации в энергетике, улучшением инфляционных ожиданий, восстановлением производственных цепочек после энергокризиса и благоприятной обстановкой в наличном сегменте валютного рынка. В то же время замедление инфляции объясняется эффектами «низкой базы» в прошлом году.

В нынешних обстоятельствах стабилизирующим фактором является поддержка со стороны ЕС, США, МВФ и Всемирного банка. Без этой помощи подъем цен на импортные товары оказался бы более интенсивным.



Потребительская инфляция по группам товаров в мае, г/г (%). Источник: НБУ

Наибольший рост отмечается в продуктах питания (+20,1%), гостинично-ресторанном бизнесе (+19,4%) и предметы домашнего потребления (+18,5%). Учитывая падение доходов госбюджета, потребительская инфляция может возобновить рост. Кабмин собирается вернуть НДС и акцизный сбор на топливо, что может привести к его удорожанию на 20%.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США закрепилась под уровнем 37,20, а евро достиг отметки 40,80. Проблемы с экспортом сельхозпродукции лишь усугубляют ситуацию, так как снижается выручка в иностранных валютах. К тому же не до конца ясны все последствия от затопления территорий после уничтожения Каховской ГЭС.

.