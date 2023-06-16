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16 июня 2023, 14:03 Читати українською

В Украине возвращаются довоенные правила наследования

19 июня 2023 года сроки принятия наследства в Украине возвращаются к довоенным нормам, то есть дается шесть месяцев для того, чтобы принять или отказаться от наследства, сообщает ЭП.

19 июня 2023 года сроки принятия наследства в Украине возвращаются к довоенным нормам, то есть дается шесть месяцев для того, чтобы принять или отказаться от наследства, сообщает ЭП.► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новостиЭто предусмотрено положениями постановления Кабмина № 469 от 9 мая 2023 года, вступающими в силу через месяц со дня официального опубликования документа (состоялось 18 мая 2023 года в газете «Урядовий кур'єр»).
Фото: ldn.org.ua

Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Это предусмотрено положениями постановления Кабмина № 469 от 9 мая 2023 года, вступающими в силу через месяц со дня официального опубликования документа (состоялось 18 мая 2023 года в газете «Урядовий кур'єр»).

Данным нормативным актом отменяется одно из положений другого постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения».

Так, после начала войны Кабмин установил, что срок для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца.

Итак, с 19 июня все вопросы, связанные с наследием, нужно снова решать в течение 6 месяцев, как было до войны, а не 10 месяцев.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
MaxTirpiz
MaxTirpiz
16 июня 2023, 14:43
#
А що, війна вже закінчилась ? Чи обстріл Києва дві години тому був останнім ?
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