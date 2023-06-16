В Украине возвращаются довоенные правила наследования

19 июня 2023 года сроки принятия наследства в Украине возвращаются к довоенным нормам, то есть дается шесть месяцев для того, чтобы принять или отказаться от наследства, сообщает ЭП.

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Это предусмотрено положениями постановления Кабмина № 469 от 9 мая 2023 года, вступающими в силу через месяц со дня официального опубликования документа (состоялось 18 мая 2023 года в газете «Урядовий кур'єр»).

Данным нормативным актом отменяется одно из положений другого постановления Кабмина от 28 февраля 2022 года № 164 «Некоторые вопросы нотариата в условиях военного положения».

Так, после начала войны Кабмин установил, что срок для принятия наследства или отказа от его принятия останавливается на время действия военного положения, но не более чем на четыре месяца.

Итак, с 19 июня все вопросы, связанные с наследием, нужно снова решать в течение 6 месяцев, как было до войны, а не 10 месяцев.