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16 июня 2023, 13:01 Читати українською

Конгресс США предлагает разрешить конфискацию активов Центробанка РФ в пользу Украины

Представители Конгресса США представили законопроект, который позволил бы использовать замороженные активы России для помощи Украине. Об этом заявил комитет Сената США по иностранным делам, члены которого подготовили инициативу.

Представители Конгресса США представили законопроект, который позволил бы использовать замороженные активы России для помощи Украине.
Фото: pixabay.com

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Отмечается, что закон обязан разрешить оказать дополнительную помощь Украине с внедрением активов, арестованных у Центрального банка русской Федерации и остальных суверенных активов РФ.

«После года, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, российские суверенные активы на сумму свыше $300 млрд остаются замороженными по всему миру», — сказал сенатор США Джим Риш.

Сенатор США Шелдон Вайтхаус добавил, что потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы восстановить экономику Украины. Потому за эти разрушения должна платить Россия и ее диктатор Владимир Путин.

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Законодатели предлагают, что Конгресс принял меры и запретил администрации продавать российские государственные активы, прежде чем они могут быть использованы для помощи Украине.

Этот проект закона должен:

  • Дать президенту полномочия конфисковать заморозившие в США российские суверенные активы и передать их для помощи в усилиях по восстановлению Украины;
  • Запрещать перевод средств находящимся под санкциями российским организациям до тех пор, пока Россия и ее войска не уйдут из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный ее войной;
  • Поручит президенту работать с союзниками и партнерами над созданием международного компенсационного механизма для передачи конфискованных или замороженных суверенных активов России для помощи Украине;
  • дает Управлению по координации санкций Государственного департамента дополнительные ресурсы для работы с партнерами и союзниками за рубежом с целью конфискации дополнительных суверенных активов России в других странах;
  • Гарантирует, что Путин, а не американские налогоплательщики, оплатит ущерб, причиненный неспровоцированным вторжением России в Украину.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
Я Саня
Я Саня
16 июня 2023, 14:35
#
Можна зробити так, що коли країна визнається спонсором тероризму, військові злочини робить, тоді і конфісковувати можна на користь постраждалої країни і не буде проблем із іміджем надійності
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