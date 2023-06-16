Конгресс США предлагает разрешить конфискацию активов Центробанка РФ в пользу Украины

Представители Конгресса США представили законопроект, который позволил бы использовать замороженные активы России для помощи Украине. Об этом заявил комитет Сената США по иностранным делам, члены которого подготовили инициативу.

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Отмечается, что закон обязан разрешить оказать дополнительную помощь Украине с внедрением активов, арестованных у Центрального банка русской Федерации и остальных суверенных активов РФ.

«После года, когда Россия ведет полномасштабную войну против Украины, российские суверенные активы на сумму свыше $300 млрд остаются замороженными по всему миру», — сказал сенатор США Джим Риш.

Сенатор США Шелдон Вайтхаус добавил, что потребуются сотни миллиардов долларов, чтобы восстановить экономику Украины. Потому за эти разрушения должна платить Россия и ее диктатор Владимир Путин.

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Законодатели предлагают, что Конгресс принял меры и запретил администрации продавать российские государственные активы, прежде чем они могут быть использованы для помощи Украине.

Этот проект закона должен:

Дать президенту полномочия конфисковать заморозившие в США российские суверенные активы и передать их для помощи в усилиях по восстановлению Украины;

Запрещать перевод средств находящимся под санкциями российским организациям до тех пор, пока Россия и ее войска не уйдут из Украины и не согласится предоставить компенсацию за ущерб, причиненный ее войной;

Поручит президенту работать с союзниками и партнерами над созданием международного компенсационного механизма для передачи конфискованных или замороженных суверенных активов России для помощи Украине;

дает Управлению по координации санкций Государственного департамента дополнительные ресурсы для работы с партнерами и союзниками за рубежом с целью конфискации дополнительных суверенных активов России в других странах;

Гарантирует, что Путин, а не американские налогоплательщики, оплатит ущерб, причиненный неспровоцированным вторжением России в Украину.