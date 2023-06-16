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16 июня 2023, 11:26 Читати українською

Акции Microsoft достигли исторического максимума, JPMorgan ждет коррекцию на рынке акций: что нужно знать утром

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.

Главные новости зарубежных рынков к этому утру.
Фото: pixabay.com

Фондовые индексы США выросли в четверг

S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq прибавили 1,2%, а индекс Dow Jones — 1,3%.

Участники рынка ожидают, что повышение процентных ставок в США подошло к концу, несмотря на предупреждения со стороны Федеральной резервной системы о необходимости дальнейшего повышения.

Ранее, в среду, ФРС оставила процентные ставки без изменений впервые после десяти последовательных повышений, а также сигнализировала о том, что запланировано еще как минимум два повышения ставок, если экономическая ситуация в Америке значительно не изменится.

Акции Азии растут вслед за Уолл-стрит

Широкий индекс акций Азии (за исключением Японии) MSCI AC Asia ex Japan Index вырос сегодня примерно на 0,6%, японский Nikkei прибавил 0,2%, южнокорейский Kospi и сингапурский STI подорожали на 0,5%, а китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавили 0,4% и 0,7% соответственно.

Инвесторы в Азии с оптимизмом встретили решение Банка Японии оставить процентные ставки без изменений вслед за ФРС.

Между тем, фондовый рынок Китая получил поддержку на этой неделе благодаря тому, что центральный банк страны впервые за 10 месяцев снизил стоимость заимствования по среднесрочным кредитам, чтобы помочь ускорить восстановление второй по величине экономики мира.

JPMorgan: рынок акций снизится на 5% в ближайшее время

Рыночная коррекция в ближайшей перспективе связана с тем, что в течение следующих нескольких недель крупнейшие в мире управляющие капиталом, в том числе суверенные пенсионные фонды, будут проводить ребалансировку своих инвестиционных портфелей на фоне значительного роста рынка акций.

По оценкам JPMorgan, в процессе будущей ребалансировки, управляющие фондами продадут акций на сумму до $150 млрд в пользу приобретения облигаций. Эти действия могут снизить стоимость бумаг на глобальном рынке акций на целых 5%, предупреждают эксперты из крупнейшего американского банка.

Пенсионные и суверенные фонды благосостояния, как правило, ребалансируют свои рыночные портфели каждый квартал, чтобы сохранить 60% долю в акциях и 40% в облигациях, замечает Bloomberg.

Акции Microsoft достигли нового исторического максимума

По итогам вчерашних торгов бумаги Microsoft выросли более чем на 3%, закрывшись на новом рекордном уровне — $348,10. На этом фоне рыночная капитализация компании достигла $2,59 трлн.

Последний рост бумаг американского разработчика программного обеспечения связан с оптимизмом в отношении перспектив технологий искусственного интеллекта (ИИ).

Microsoft считается лидером по внедрению технологий ИИ в индустрии программного обеспечения благодаря огромным инвестициям в OpenAI — разработчика популярного чат-бота ChatGPT.

В четверг аналитики JPMorgan повысили целевую цену для акций Microsoft, сославшись на то, что ажиотаж вокруг искусственного интеллекта будет стимулировать спрос на продукты компании.

Источник: Минфин
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