Доля Binance.US упала до минимума, BlackRock подаст заявку на запуск биткоин-ETF: что нового на рынке криптовалют

СМИ: BlackRock подаст заявку на запуск биткоин-ETF

Управляющая активами фирма BlackRock готовится к подаче заявки на создание биткоин-ETF. Об этом сообщает CoinDesk со ссылкой на свои источники.

По данным издания, для реализации инициативы компания использует кастодиальный сервис Coinbase Custody и данные спотового рынка криптовалютной биржи для ценообразования.

BlackRock начала сотрудничать с платформой еще в августе 2022 года. Тогда управляющая фирма предоставила клиентам доступ к торговле цифровыми активами через свою систему управления портфелем в рамках интеграции с институциональным сервисом Coinbase Prime.

На сегодня Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила почти все заявки на регистрацию криптовалютных ETF.

Coinbase заключила партнерство с разработчиками кошелька Bitkey

Американская криптобиржа Coinbase заключила партнерство с некастодиальным кошельком Bitkey, который разрабатывает компания Block Джека Дорси.

Пользователи Bitkey смогут покупать, продавать и переводить биткоин через Coinbase Pay на мобильное приложение или аппаратный кошелек.

Платформа находится на стадии бета-тестирования, полноценный запуск планируется в этом году.

Новая функциональность будет доступна пользователям Bitkey и Coinbase в США, Канаде, Великобритании, Бразилии и Австралии.

Доля Binance.US на рынке США упала до минимума за все время работы — 2,7%

Доля рынка американского подразделения биржи Binance в США составляет 2,7%. Объем обмена на Binance.US снижался в течение последних трех месяцев. В марте показатель составлял $17,6 млн, в апреле — $15,2 млрд, а в мае — $5,9 млрд.

В апреле на Binance.US приходилось 16,1% объемов спотовой торговли среди других бирж с поддержкой доллара США, однако в мае этот показатель сократился до 8,5%. В настоящее время он составляет около 5,4%, при этом данные за июнь неполные.

Celsius вернет средства кредиторам в биткоине и Ethereum

Кредиторам проходящей через процедуру банкротства компания Celsius Network конвертируют альткоины в биткоин и Ethereum. Такое предложение поступило в суд от должников платформы.

Подобная возможность будет неприменима для счетов удержания и хранения (Withhold & custody accounts). В случае одобрения конвертацию начнут 1 июля.

План не повлияет на сумму требования для каждого кредитора. Должники предпримут усилия для максимизации выплат.

Обновленная информация о конвертации токенов будет включена в ежемесячные отчеты.

26 мая 2023 года победителем тендера на управление активами Celsius Network стал консорциум Fahrenheit.

Его сформировали венчурные компании Arrington Capital и Proof Group, майнинговая компания US Bitcoin Corp, а также индивидуальные инвесторы Стивен Кокинос (экс-глава Algorand) и Рави Каз.

Согласно заявке, группа создаст новую публичную компанию с активами Celsius, полностью принадлежащую кредиторам платформы.

Fahrenheit распределит среди них ликвидные цифровые валюты на сумму примерно $500 млн. Созданное предприятие возьмет на себя управление альтернативными инвестициями Celsius, кредитным портфелем и майнинговым бизнесом.