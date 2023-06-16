За прошедшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 590 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения потери россиян составляют около 218 500 военных убитыми. Об этом свидетельствуют данные Генштаба ВСУ.
590 российских оккупантов, 10 танков и 24 БПЛА. Потери врага за 15 июня
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Потери врага
- личного состава — около 218500 (+590) человек ликвидировано,
- танков — 3965 (+10) ед,
- боевых бронированных машин — 7683 (+16) ед,
- артиллерийских систем — 3812 (+19) ед,
- РСЗО — 606 (+2) ед,
- средства ПВО — 364 (+0) ед,
- самолетов — 314 (+0) ед,
- вертолетов — 301 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 3357 (+24),
- крылатые ракеты — 1199 (+0),
- корабли/катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 6519 (+13) ед,
- специальная техника — 519 (+0).
Источник: Минфин
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