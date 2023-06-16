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16 июня 2023, 11:00 Читати українською

Промо-акция на $1 000 000 для партнёров RoboForex

Финансовая брокерская компания RoboForex запускает новую промо-акцию, в которой разыгрываются крупные денежные призы. В этом году её участниками могут стать партнёры компании. Период проведения акции: с 1 июня 2023 года до 31 марта 2024 года. Общий призовой фонд составит $1 000 000.

Финансовая брокерская компания RoboForex запускает новую промо-акцию, в которой разыгрываются крупные денежные призы.

В каждом из 10 месяцев проведения акции будет разыгрываться 60 денежных призов на сумму в $100 000. Призы распределяются среди обладателей выигрышных Купонов, которые можно получить, привлекая клиентов в компанию по Партнёрской программе RoboForex. Ежемесячно партнёр может получить от 1 до 31 Купона в зависимости от суммы партнёрской комиссии за месяц.

Порядок проведения розыгрышей и распределения призов

Каждый Купон имеет уникальный номер из 6 цифр. Чтобы попасть в число победителей, номер Купона партнёра должен быть математически ближе к одной из выигрышных комбинаций, чем номера Купонов других участников розыгрыша. Выигрышные комбинации состоят из цен закрытия наиболее популярных активов в последний торговый день первой недели каждого календарного месяца. Данные о ценах фиксируются с помощью независимого ресурса finance.yahoo.com.

Приз

Сумма (USD)

1

15 000

2

10 000

3

8 000

4

7 000

5

5 000

6−60

1 000

Более подробную информацию по условиям получения Купонов и проведению розыгрышей можно найти на сайте RoboForex.

Выдача Купонов уже началась! Становитесь партнёром RoboForex, присоединяйтесь к акции и участвуйте в розыгрышах каждый месяц. Желаем удачи!

[Стать партнёром RoboForex]

Источник: Минфин
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