Валютный прогноз: Федрезерв сохранил ставку на прежнем уровне

ФРС США весьма ожидаемо оставила учетную ставку на уровне 5,25%. Регулятор будет анализировать поступающие данные, уделяя особое внимание инфляции. Базовая инфляция по-прежнему находится на уровне выше 5%, и это одна из главных причин сохранения «жесткой» монетарной политики. Осложняет ситуацию рост дефицита госбюджета США. Расходы правительства на обслуживание долга уже превысили траты на оборону. Даже если ФРС решится на дальнейшее увеличение учетной ставки, маловероятно, что оно будет существенным. Об этом сообщает аналитик RoboForex Андрей Гойлов.



График валютной пары EURUSD, D1.

В паре EURUSD была сформирована поддержка на отметке 1,0743, а сопротивление пока что нет. Доллар может ослабнуть к уровню 1,0891. При этом для дальнейшего роста EUR котировки должны вернуться за отметку 1,0788.



График валютной пары USDCHF, D1.

В валютной паре USDCHF уровень сопротивления теперь сместился на 0,9108, а поддержка образовалась на 0,8990. При продвижении цены выше 0,9062 доллар укрепится до уровня 0,9275. В противном случае он может ослабнуть к 0,8840.



График валютной пары AUDUSD, D1.

В валютной паре AUDUSD поддержка сформировалась на отметке 0,6641, а сопротивление пока еще не проявилось. Не исключено, что доллар США ослабнет до 0,6855. Сигналом к этому может стать закрепление котировок над уровнем 0,6686.



График валютной пары USDJPY, D1.

В валютной паре USDJPY обозначились уровни сопротивления на 140,74 и поддержки на 138,29. На данный момент USD стремится достичь рекордных отметок с начала текущего года.



График валютной пары GBPUSD, D1.

В валютной паре GBPUSD была сформирована поддержка на уровне 1,2487, а сопротивление еще не образовано. При закреплении выше уровня 1,2590 фунт может усилиться до 1,2810.



График валютной пары NZDUSD, D1.

В валютной паре NZDUSD был образован уровень поддержки — 0,6104. Сопротивление при этом еще не сформировано. В текущей ситуации доллар США может ослабнуть до 0,6291.



График валютной пары USDCAD, D1.

В валютной паре USDCAD проявился уровень поддержки — 1,3285. Сопротивление теперь находится на отметке 1,3384. Если уровень сопротивления будет пробит, то USD укрепится до 1,3550. Если нефть подорожает, то он ослабнет до 1,3190.