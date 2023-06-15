Украина работает над включением РФ в «черный список» FATF — НБУ

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

15 июня 2023, 19:02 Читати українською

Украина работает над включением РФ в «черный список» FATF — НБУ

Включение России в «черный список» Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) усилит по всем направлениям уже примененные и принятые санкционные пакеты против агрессора. Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил на брифинге в четверг, 15 июня.

Включение России в «черный список» Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) усилит по всем направлениям уже примененные и принятые санкционные пакеты против агрессора.
Фото: facebook.com/pyshnyy

Читайте «Минфин»вInstagram: главные новости об инвестициях и финансах

«Совместными усилиями всей украинской команды удалось добиться значительного прогресса в вопросе, связанном с включением россии в «черный список» (FATF — ред.). Промежуточный результат был довольно ощутим. На сессии, которая состоялась в феврале 2023 года, членство России FATF была приостановлена.

Однако мы считаем, что этого недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы на пленарной сессии FATF, которая состоится 19−22 июня, было принято решение о включении россии в «черный список», — отметил Пышный.

Он подчеркнул, что Национальный банк усилил аргументы, с которыми обращались в организации и правительство, и Министерство финансов.

«Со своей стороны я подписал письма на руководителей центральных банков, а также провел двусторонние встречи и диалоги. В этих письмах мы предоставили полное юридическое обоснование доказательств, соответствующую юридическую позицию, которая дает, по нашему мнению, необходимость включить россию в «черный список».

Это существенно усилит по всем направлениям уже примененные и принятые санкционные пакеты, а также будет достойным ответом на последние террористические атаки, на экоцид, на убийства гражданского населения, совершаемые РФ", — подчеркнул глава НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2023 года группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (Financial Action Task Force, FATF) бессрочно приостановила членство российской федерации.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 4 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами