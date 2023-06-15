Украина работает над включением РФ в «черный список» FATF — НБУ

Включение России в «черный список» Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) усилит по всем направлениям уже примененные и принятые санкционные пакеты против агрессора. Об этом глава НБУ Андрей Пышный заявил на брифинге в четверг, 15 июня.

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«Совместными усилиями всей украинской команды удалось добиться значительного прогресса в вопросе, связанном с включением россии в «черный список» (FATF — ред.). Промежуточный результат был довольно ощутим. На сессии, которая состоялась в феврале 2023 года, членство России FATF была приостановлена.

Однако мы считаем, что этого недостаточно. Мы работаем над тем, чтобы на пленарной сессии FATF, которая состоится 19−22 июня, было принято решение о включении россии в «черный список», — отметил Пышный.

Он подчеркнул, что Национальный банк усилил аргументы, с которыми обращались в организации и правительство, и Министерство финансов.

«Со своей стороны я подписал письма на руководителей центральных банков, а также провел двусторонние встречи и диалоги. В этих письмах мы предоставили полное юридическое обоснование доказательств, соответствующую юридическую позицию, которая дает, по нашему мнению, необходимость включить россию в «черный список».

Это существенно усилит по всем направлениям уже примененные и принятые санкционные пакеты, а также будет достойным ответом на последние террористические атаки, на экоцид, на убийства гражданского населения, совершаемые РФ", — подчеркнул глава НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2023 года группа по разработке финансовых мер по борьбе с отмыванием средств (Financial Action Task Force, FATF) бессрочно приостановила членство российской федерации.