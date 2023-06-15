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15 июня 2023, 17:40 Читати українською

Invest Forum от SENSAR Development. Рестарт для бизнеса и инвестиций

Уметь адаптироваться к новым экономическим условиям — обязательный скилл для современного инвестора. А для украинских инвесторов сейчас — пожалуй, главный. Так как большинство вынуждены принимать непростые решения и начинать что-то с нуля. Поэтому сейчас так важны обмен опытом, нетворкинг и масштабирование удачных инвестиционных кейсов.

Уметь адаптироваться к новым экономическим условиям — обязательный скилл для современного инвестора.

Для успешного рестарта украинского бизнеса и инвестиций компания SENSAR Development организовывает масштабный инвестиционный форум.

30 июня в Киеве в КВЦ Парковом состоится Invest Forum. Restart. На форуме речь пойдет об изменениях, которые произошли в сфере инвестиций за последний год, о реальных кейсах, прогнозах и идеях, куда инвестировать в ближайшие 3 года.

Для SENSAR Development это уже второе инвестиционное мероприятие такого масштаба. В этом году планируется 1000+ участников и более 20 авторитетных экспертов в роли спикеров. Отметим, что об участии в форуме некоторых из них уже известно, это:

  • Марк Марченко — CEO, основатель SENSAR Development.

  • Артур Лупашко — основатель и CEO Ribas Hotels.

  • Владислав Савченко — основатель и собственник международной группы IT компаний Powercode, Foodex.24.

  • Дмитрий Карпиловский — соучредитель, управляющий партнер УкрИнвестКлуб.

  • Эрик Найман — управляющий партнер инвестиционной компании HUG'S, практикующий трейдер.

  • Константин Писаренко — основатель агентства недвижимости T.H.E. Capital.

  • Галина Янченко — секретарь Национального инвестиционного совета Украины, Председатель Временной специальной комиссии по защите прав инвесторов, Народный депутат Украины.

  • Антон Дзюба — соучредитель и CEO DOUBLETOP, управляющий инвестиционным криптофондом.

  • Дмитрий Борисов — украинский ресторатор, основатель и владелец сети «Семья ресторанов Дмитрия Борисова».

  • Мирослава Козачук — владелица и СЕО компании Franchise Group, преподаватель в Big many university «Первая школа по франчайзингу».

  • Алексей Василенко — эксперт-искусствовед, эксперт программы «Inous» в Mark Braus Institute, соучредитель аукционного дома «Goldens», владелец компании «Corpus Fine Art».

Программа форума:

  1. Инвестиции от, А до Я.

  2. Кейсы успешных инвестиционных проектов в Украине.

  3. Инвестиции в недвижимость и гостиничный бизнес.

  4. Фондовый рынок: валюты, ценные бумаги.

  5. Франшизы и инвестиции в готовый бизнес.

  6. Инвестиции в искусство и арт-объекты.

Присоединиться к форуму можно как офлайн, так и онлайн. А для наших читателей действует скидка 15% по промокоду — MINFIN.

Купить билеты для участия можно здесь.

Источник: Минфин
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